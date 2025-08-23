Как в Киеве увеличилось количество туристов?

В этом году Киев получил рекордный туристический сбор со времени начала полномасштабной войны. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на данные Управления туризма и промоций КГГА.

Туризм в украинской столице начал постепенно восстанавливаться с 2024 года. За прошлый год доходы Киева от туристического сбора составили 50,83 миллиона гривен, что значительно превысило показатели предыдущих лет: в 2022 году турсбор составил 38,8 миллиона гривен, а в 2023-м еще меньше – 38,5 миллиона гривен.

Всего лишь за два квартала 2025 года столица уже получила 34,8 миллиона гривен от туристического сбора. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Киев получил 22,6 миллиона гривен.

Такие сдвиги стали возможными и в частности благодаря слаженной работе украинских городов над развитием внутреннего туризма, промоционной деятельности на международной арене и внутри страны, а также сотрудничества турсообщества, бизнеса и местной власти,

– объяснили в Управлении.

Развитие туризма положительно влияет на экономику и обеспечивает новые поступления в бюджет, которые направляют на важные нужды города во время военного положения. В Киеве надеются на полноценное восстановление туризма.

