Летом температура в стране может подниматься до 46 градусов тепла, пишет HGY. Из-за этого пребывание на открытом воздухе становится затруднительным, особенно в городах, где сильно нагреваются дороги и тротуары.

Как в Катаре охлаждают пространство на улице?

В нескольких местах пешеходные и беговые дорожки оборудовали системами, которые подают холодный воздух на уровень поверхности. Температуру в таких зонах стараются поддерживать примерно на уровне 26 – 28 градусов тепла. Подобная система работает и в Культурном поселке Катара, где охлаждают пространство возле ресторанов и магазинов.

Аналогичный принцип применяется на нескольких футбольных стадионах страны. Технология сочетает в себе целевое охлаждение, изоляцию, частично замкнутую циркуляцию воздуха, накопление холода и осушение. Также используются абсорбционные холодильные установки, которые используют тепловую энергию для обеспечения процесса охлаждения.

Система охлаждения в Катаре: смотреть видео

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В периоды низкого спроса система производит и аккумулирует холодовую энергию, которую затем используют, когда потребность в охлаждении возрастает. Это позволяет сократить количество электроэнергии, необходимой для непрерывной работы систем. В Катаре охлаждают не только воздух, но и пытаются уменьшить нагрев дорожного покрытия.

В стране экспериментировали со специальными покрытиями, способными лучше отражать солнечное излучение. Некоторые из них содержат синий пигмент и могут снижать температуру поверхности асфальта на 15 – 20 градусов. Более светлая поверхность поглощает меньше солнечного тепла, поэтому нагревается не так сильно. Для густо застроенных районов это важно, ведь раскаленные дороги могут дополнительно повышать температуру окружающей среды.

Где находится самая длинная кондиционированная беговая дорожка?

В парке Умм-Аль-Сеним расположена самая длинная в мире открытая беговая дорожка с кондиционированием, признанная Книгой рекордов Гиннеса. Ее длина составляет 1,14 километра. Беговая дорожка создает прохладную среду для спортсменов даже во время пустынной жары. Системы также оснащены фильтрацией воздуха, которая помогает очищать его от пыли, аллергенов и микроорганизмов.

Часть энергии для работы системы охлаждения в некоторых системах получают из солнечной энергии – ее доля может превышать 60%. Точная общая стоимость систем кондиционирования под открытым небом не разглашается. В то же время масштаб таких проектов предполагает значительные инвестиции, которые могут достигать сотен миллионов долларов.