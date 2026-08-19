Влітку температура в країні може підніматися до 46 градусів тепла, пише HGY. Через це перебування на відкритому повітрі стає складним, особливо в містах, де сильно нагріваються дороги та тротуари.

Як у Катарі охолоджують простір на вулиці?

У кількох місцях пішохідні та бігові доріжки обладнали системами, які подають холодне повітря до рівня поверхні. Температуру в таких зонах намагаються підтримувати приблизно на рівні 26 – 28 градусів тепла. Подібна система працює і в Культурному селищі Катара, де охолоджують простір біля ресторанів і магазинів.

Схожий принцип застосовують на кількох футбольних стадіонах країни. Технологія поєднує цільове охолодження, ізоляцію, частково замкнуту циркуляцію повітря, накопичення холоду та осушення. Також використовуються абсорбційні холодильні установки, які застосовують теплову енергію для забезпечення процесу охолодження.

Система охолодження у Катарі: дивитись відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У періоди низького попиту система виробляє та зберігає холодову енергію, яку потім використовують, коли потреба в охолодженні зростає. Це дозволяє зменшити кількість електроенергії, необхідної для безперервної роботи систем. Охолоджують у Катарі не лише повітря, а і намагаються зменшити нагрівання дорожнього покриття.

У країні експериментували зі спеціальними покриттями, здатними краще відбивати сонячне випромінювання. Деякі з них містять синій пігмент і можуть знижувати температуру поверхні асфальту на 15 – 20 градусів. Світліша поверхня поглинає менше сонячного тепла, тому нагрівається не так сильно. Для густо забудованих районів це важливо, адже розпечені дороги можуть додатково підвищувати температуру навколишнього середовища.

Де розташована найдовша кондиціонована бігова доріжка?

У парку Умм-Аль-Сенім розташована найдовша у світі відкрита бігова доріжка з кондиціонуванням, визнана Книгою рекордів Гіннеса. Її довжина становить 1,14 кілометра. Доріжка створює охолоджене середовище для спортсменів навіть під час пустельної спеки. Системи також оснащені фільтрацією повітря, яка допомагає очищати його від пилу, алергенів і мікроорганізмів.

Частину енергії для роботи охолодження в деяких системах отримують із сонячної енергії – її частка може перевищувати 60%. Точна загальна вартість систем кондиціонування просто неба не розголошується. Водночас масштаб таких проєктів означає значні інвестиції, які можуть сягати сотень мільйонів доларів.