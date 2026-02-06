Туристический кошмар: топ 10 самых стрессовых городов мира, которые лучше избегать во время путешествий

Выбор направления для путешествия – это важная часть планирования, и стоит выбрать лучший и самый безопасный вариант для себя. Поэтому мы подготовили список из 10 городов мира, которые могут стать наименее комфортными для путешествия.

Путешествия могут быть не только увлекательными, но и невероятно напряженными, особенно в крупных городах с высоким уровнем преступности, пробками и неблагоприятными климатическими условиями, пишет Daily Mail.

Какие города мира являются плохим вариантом для путешествий и почему?

Новое исследование компании SCSChauffeur определило топ 10 городов, где ежедневный стресс ощущается сильнее всего. Показатели учитывали преступность, загрязнение воздуха, трафик и климатические факторы.

Кейптаун в Африке / фото Canva

На первом месте Кейптаун (Южная Африка). Здесь высокий уровень преступности, пробки на 36 процентов, средняя влажность 75 процентов, что делает город настоящим вызовом даже для туристов.

Дели (Индия) занял второе место из-за чрезвычайного загрязнения воздуха, которое значительно повышает стресс даже без учета трафика или преступности. Йоханнесбург оказался на третьей строчке из-за самого высокого уровня преступности среди всех городов списка, а Цюрих, неожиданно, из-за сочетания преступности, пробок и влажности.

Туристы на платформе Reddit советуют избегать железнодорожные станции в Цюрихе ночью, особенно в выходные, ведь часто они заполнены подозрительными людьми. Чаще всего это ограничивается просьбами о сигаретах или попытками обмана.

Также рекомендуют избегать контакта с группами подростков или молодых людей, особенно если они навеселе. Обычно это спорткостюмы, характерные стрижки и энергетики в руках – они ищут возможность себя проявить.

В список также попали Сан-Паулу, Джакарта, Куала-Лумпур, Мехико, Афины и Неаполь, где комбинация пробок, влажности, мелких преступлений и плотного трафика делает ежедневную жизнь или путешествия достаточно напряженными.

Неаполь в Италии / фото Canva

Хедли Даймонд, главный операционный директор SCSChauffeur, рассказывает:

Городской стресс формируется не одним фактором, а совокупностью воздействий окружающей среды и ощущением отсутствия контроля. Даже один источник, как загрязненный воздух в Дели, может серьезно повысить стресс,

– отмечает он.

