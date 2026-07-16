Туристы признаются, что оставляют чаевые во время отдыха, чтобы избежать неловкости, тратя собственные средства даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Но, как пишет Daily Mail, пока в одних уголках мира персонал получает хорошие бонусы за счет щедрости гостей, в других – демонстрация лишних купюр считается признаком плохого тона.

Где больше всего ожидают чаевые?

Соединенные Штаты Америки – это настоящая Мекка культуры чаевых, где дополнительная плата является не просто желательной, а фактически обязательной.

Эксперт по путешествиям Мануэла Савока отметила, что многие работники сферы гостеприимства в США критически зависят от этих денег, поскольку они составляют львиную долю их дохода.

Если в Лондоне или других больших городах Великобритании нормальным считается сервисный сбор в размере 10–12 процентов, то в Америке рестораны обычно ожидают от вас солидные 15–20 % от суммы счета. И этим все не ограничивается. Даже у барной стойки за каждый заказанный напиток принято оставлять бармену около 1–2 долларов или те же 15–20 % от общего счета.

Кроме того, вполне нормальным считается оставить несколько долларов персоналу отеля, хотя здесь сумма уже зависит от их конкретной роли и качества обслуживания.

Подобные правила ждут путешественников и в соседней Канаде. Здесь также ожидают 15–20 % для официантов и несколько долларов за каждый напиток для барменов, а в такси пассажиры обычно просто округляют стоимость поездки в большую сторону.



В Канаде чаевые ожидаются за каждый напиток / Фото Pexels

Где не ожидают чаевых?

Не спешат ждать дополнительных денег в Скандинавии – в частности, в Дании, Швеции и Финляндии. Здесь чаевые практически не ожидаются, поскольку работники сферы гостеприимства обычно получают высокую заработную плату.

Аналогичная философия царит в Австралии и Новой Зеландии. Благодаря высокому уровню минимальных зарплат персонал отелей не ожидает чаевых, хотя 5–10 % сверху за безупречное обслуживание никто не откажется.

Где действует категорическое "нет"?

Наибольшая опасность подстерегает путешественников в Восточной Азии. Попытка проявить щедрость в Китае, Японии или Южной Корее может закончиться громким конфузом. В Китае практика оставлять деньги на столе вообще считается грубой и оскорбительной. В Южной Корее это также совершенно не принято.

Япония же предлагает свой уникальный и деликатный подход к выражению благодарности. Хотя классические денежные чаевые здесь не приняты, вы все равно можете выразить свою признательность. Например, в этой стране гораздо лучше оставить небольшой сувенир или подарок вместо денег, особенно когда речь идет о персонале отеля.

В каких странах можно оставлять чаевые?

На европейском континенте этикет существенно варьируется. Например, в Италии, Франции, Испании и Германии чаевые не являются обязательными, поскольку рестораны, как правило, заранее включают плату за обслуживание в общий счет.

Однако местные жители часто оставляют немного мелких денег или округляют сумму до ближайшего евро, если обслуживание было действительно хорошим, поэтому символическая сдача не будет лишней. В то же время правила для транспорта существенно различаются: водитель такси в шумном Париже может рассчитывать на значительно более крупные чаевые, чем его коллега в тихой французской провинции.



В Париже таксистам оставляют чаевые / Фото Pexels

Путешествуя по странам Центральной и Южной Америки, стоит быть готовыми к совершенно разным подходам. В Аргентине хорошим тоном считается оставить около 10% от суммы счета наличными, даже если вы расплачиваетесь банковской картой.

В Бразилии к ресторанным счетам часто автоматически добавляют сервисный сбор под названием "cubierto". Что же касается экскурсоводов в этом регионе, то здесь принято давать наличные в конце частной экскурсии или однодневной поездки.

Культура чаевых чрезвычайно сильна и в солнечной Мексике. Местные официанты рассчитывают получить наличные в размере от 10 до 15% от стоимости ужина. Таксисты будут благодарны за округление суммы за проезд, а горничные в отелях с радостью примут несколько долларов за ежедневную уборку вашего номера.

В Азии правила меняются. В Таиланде дополнительные деньги в ресторанах воспринимаются благосклонно, поскольку местные жители все больше привыкают к международным традициям оставлять чаевые.



За обслуживание номеров в Таиланде оставляют чаевые / Фото Pexels

Похожая ситуация наблюдается в других странах Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии и Вьетнаме. В Индии рестораны часто самостоятельно включают в счет сервисный сбор в размере от 5 до 10%. В такси здесь приветствуется округление суммы за особенно комфортную поездку.

В Египте чаевые называют словом "бакшиш", и они являются неотъемлемой частью местной культуры. Работники туристической и гостиничной сферы часто получают невысокие официальные зарплаты, поэтому искренне радуются такой поддержке. Здесь принято благодарить официантов, уборщиков, гидов и водителей.

Понимание этих тонких культурных различий поможет вам стать желанным гостем в любом уголке мира.