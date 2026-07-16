Туристи зізнаються, що залишають на відпочинку чайові, щоб уникнути ніяковості, витрачаючи власні кошти навіть тоді, коли в цьому немає жодної потреби. Та як пише Daily Mail, поки в одних куточках світу персонал отримує хороші бонуси за рахунок щедрості гостей, в інших – демонстрація зайвих купюр вважається ознакою поганого тону.

Де найбільше очікують чайові?

Сполучені Штати Америки – це абсолютна мекка культури чайових, де додаткова плата є не просто бажаною, а фактично обов'язковою.

Експертка з подорожей Мануела Савока зазначила, що багато працівників сфери гостинності у США критично залежать від цих грошей, оскільки вони формують левову частку їхнього доходу.

Якщо у Лондоні чи інших великих містах Великої Британії нормальним вважається сервісний збір у розмірі 10–12 відсотків, то в Америці ресторани зазвичай очікують від вас солідні 15–20% від суми чека. І цим усе не обмежується. Навіть біля барної стійки за кожен замовлений напій прийнято залишати бармену близько 1 – 2 доларів або ті ж самі 15–20 % від загального рахунку.

Крім того, цілком нормальним є жест залишити кілька доларів персоналу готелю, хоча тут сума вже залежить від їхньої конкретної ролі та якості обслуговування.

Схожі правила гри чекають на мандрівників і в сусідній Канаді. Тут також очікують 15 – 20% для офіціантів та кілька доларів за кожен напій для барменів, а у таксі пасажири зазвичай просто округлюють вартість поїздки у більшу сторону.



У Канаді чайові чекають за кожен напій / Фото Pexels

Де не очікують на чайові?

Не поспішають чекати на додаткові гроші у Скандинавії – зокрема в Данії, Швеції та Фінляндії. Тут чайові практично не очікуються, оскільки працівники сфери гостинності зазвичай отримують високу заробітну плату.

Аналогічна філософія панує в Австралії та Новій Зеландії. Завдяки високому рівню мінімальних зарплат персонал готелів не очікує на чайові, хоча 5 – 10% зверху за бездоганне обслуговування ніхто не поверне назад.

Де діє категоричне "ні"?

Найбільша небезпека підстерігає мандрівників у Східній Азії. Намагання проявити щедрість у Китаї, Японії чи Південній Кореї може закінчитися гучним конфузом. У Китаї практика залишати гроші на столі взагалі вважається грубою та образливою. У Південній Кореї це також абсолютно поза нормою.

Японія ж пропонує свій унікальний і делікатний підхід до подяки. Хоча класичні грошові чайові тут не прийняті, ви все одно можете висловити свою прихильність. Наприклад, у цій країні набагато краще залишити невеликий сувенір або подарунок замість грошей, особливо коли йдеться про персонал готелю.

В яких країнах можна залишати чайові?

На європейському континенті етикет суттєво варіюється. Наприклад, в Італії, Франції, Іспанії та Німеччині чайові не є обов'язковими, оскільки ресторани переважно заздалегідь додають плату за обслуговування до загального рахунку.

Однак місцеві жителі часто залишають трохи дрібних грошей або округлюють суму до наступного євро, якщо обслуговування було дійсно хорошим, тому символічна решта не буде зайвою. Водночас правила для транспорту суттєво різняться: водій таксі у гамірному Парижі може очікувати значно більших чайових, ніж його колега у тихій французької провінції.



В Парижі таксистам залишають чайові / Фото Pexels

Мандруючи країнами Центральної та Південної Америки, варто бути готовими до абсолютно різних підходів. В Аргентині гарним тоном вважається залишити близько 10% від суми рахунку готівкою, навіть якщо ви розраховуєтесь банківською карткою.

У Бразилії до ресторанних чеків часто автоматично додають сервісний збір під назвою "cubierto". Що ж стосується екскурсоводів у цьому регіоні, то тут прийнято давати готівку наприкінці приватної екскурсії або одноденної поїздки.

Культура чайових надзвичайно сильна і в сонячній Мексиці. Місцеві офіціанти розраховують отримати готівку в розмірі від 10 до 15% від вартості вечері. Таксисти будуть вдячні за округлення суми за проїзд, а покоївки в готелях з радістю приймуть кілька доларів за щоденне прибирання вашого номера.

В Азії правила змінюються. У Таїланді додаткові гроші в ресторанах сприймають прихильно, оскільки місцеві жителі дедалі більше звикають до міжнародних традицій залишати чайові.



За обслуговування номерів у Таїланді залишають чайові / Фото Pexels

Схожа ситуація спостерігається в інших країнах Південно-Східної Азії, зокрема в Індонезії та В'єтнамі. В Індії ресторани часто самостійно включають у рахунок сервісний збір у розмірі від 5 до 10%. У таксі тут вітається округлення суми за особливо комфортну поїздку.

В Єгипті чайові називають словом "бакшиш", і вони є невіддільною частиною місцевої культури. Працівники туристичної та готельної сфер часто мають невисокі офіційні зарплати, тому щиро радіють такій підтримці. Тут заведено дякувати офіціантам, прибиральникам, гідам та водіям.

Розуміння цих тонких культурних відмінностей допоможе стати бажаним гостем у будь-якому куточку світу.