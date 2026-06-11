Топ-5 стран, куда не стоит ехать летом: что с ними не так
Лето — лучший период для путешествий, однако не все туристические направления оправдывают ожидания в разгар сезона. В некоторых странах отдых могут испортить толпы туристов, изнурительная жара, транспортный хаос и заоблачные цены.
Специалисты советуют летом обращать внимание не только на красивые локации,, но и на условия,, которые ждут путешественников в летние месяцы,, пишет Travel Off Path. Есть 5 самых популярных направлений,, которые летом могут принести немало стресса,, поэтому их лучше обходить стороной.
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Куда не стоит ехать летом?
Венеция, Италия
Этот город — один из самых узнаваемых в мире, но летом теряет свою красоту из-за огромной толпы туристов. Июль и август – — худшие месяцы для отпуска, поскольку улочки настолько переполнены людьми, что обычная прогулка может превратиться в испытание.
У самых известных достопримечательностей придется потратить много времени на очереди под палящим солнцем. Чтобы хоть частично уменьшить туристический поток, город ввел плату за вход для однодневных посетителей.
Барселона, Испания
, Уже много лет Барселона входит в список самых популярных туристических направлений Европы. Местные жители очень недовольны местным туризмом. Из-за этого выросла стоимость жилья в Барселоне, а общественный транспорт часто перегружен.
Летняя жара и переполненные улицы могут испортить впечатление от Барселоны, поэтому поездку сюда лучше запланировать на осень.
Санторини, Греция
Этот остров привлекает каждое лето тысячи туристов, но в разгар сезона Санторини может испортить все впечатления. Во время заката здесь становится очень людно, потому что огромное количество путешественников собираются в одном месте ради знаменитого кадра.
Из-за перегрузки инфраструктуры возникают пробки на дорогах, а цены на транспорт и питание резко растут.
Амстердам, Нидерланды
Несколько лет подряд Амстердам пытается сдержать поток туристов. В летние месяцы улицы и каналы настолько переполняются, что почувствовать атмосферу города довольно сложно. Кроме того, здесь ужесточили правила краткосрочной аренды и повысили туристический сбор.
Киото, Япония
Киото – один из самых известных туристических центров Японии, однако в последнее время к нему растет огромный интерес. В некоторых исторических районах ситуация настолько напряженная, что власти ограничивают доступ туристов к отдельным переулкам и даже устанавливают барьеры.
Причиной стала перегруженность локаций и ненадлежащее поведение части посетителей. Кроме того, в Японии летом высокая влажность и жара, поэтому прогулки могут быть очень изнурительными.
Куда стоит поехать туристам летом?
Босния и Герцеговина стремительно набирает популярность среди туристов благодаря природе, культурному разнообразию и доступным ценам. А вот в Италии, Швейцарии и Словении есть живописные озера, которые могут стать альтернативой морским курортам. Озеро Гарда, озеро Блед и Интерлакен предлагают уникальные пейзажи и разнообразные развлечения для туристов.