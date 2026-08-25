Пицца на одного, а капучино – только на завтрак: 7 итальянских правил, о которых стоит знать туристам

Италия привлекает туристов не только вкусной кухней, но и особой культурой повседневной жизни. Что для украинца может показаться вполне обычным в ресторане, в Италии считается нарушением традиций.

Блогер Юлия Савостина рассказала в своем инстаграме, когда работают рестораны в Италии, как правильно занимать столик, когда уместно заказывать капучино и почему в счете может появиться дополнительная плата.

Несколько правил помогут туристам избежать неловких ситуаций и лучше понять итальянскую культуру.

Какие итальянские правила стоит знать туристам?

Рестораны могут быть закрыты в период между обедом и ужином

Рестораны, пиццерии и бистро в Италии часто работают в определенные часы. Типичный график может предусматривать обед примерно с 12:30 до 15:30, а ужин – с 19:00 до 23:00. Поэтому, если прийти в ресторан в 16 часов, заведение может быть закрыто.

Не стоит самостоятельно садиться за столик

В Италии не принято сразу садиться за свободный столик. Лучше подождать у входа, пока официант или администратор не подскажет, где именно лучше сесть. Все дело в том, что в популярных ресторанах столики могут быть зарезервированы.

Апероль – перед ужином

Апероль в Италии относится к аперитивам – напиткам, которые употребляют перед ужином. Заказать Aperol Spritz к ужину можно, но итальянцы употребляют блюда вечером с водой или вином.

Пицца – индивидуальное блюдо

В Италии пиццу обычно заказывают для одного человека, а не для того, чтобы делить ее между несколькими гостями. Исключением считается ситуация, когда взрослый делится пиццей с ребенком.

Все получают еду примерно одновременно

Итальянский ужин – это не просто прием пищи, а совместный ритуал. Поэтому на кухне постараются организовать подачу так, чтобы все гости за столом получили свои блюда примерно одновременно.

Капучино после еды лучше не заказывать

Для итальянцев капучино – это утренний напиток, поэтому заказывать его после обеда или ужина не принято. После трапезы лучше выбрать эспрессо или другой черный кофе. Если хочется завершить ужин алкогольным напитком, можно заказать лимончелло.

В счете может быть указана плата "coperto"

Туристам также стоит обратить внимание на "coperto" в счете. Это плата за сервировку стола, которая в некоторых заведениях может составлять 2–4 евро с человека. К столу могут принести хлеб и воду еще до начала трапезы, поэтому они тоже могут войти в стоимость.

Несколько итальянских правил, которые стоит знать туристам: смотрите видео