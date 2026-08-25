Блогерка Юлія Савостіна розповіла у своєму інстаграмі, коли працюють ресторани в Італії, як правильно займати столик, коли доречно замовляти капучино та чому в рахунку може з’явитися додаткова плата.

Кілька правил допоможуть туристам уникнути незручних ситуацій та краще зрозуміти італійську культуру.

Які італійські правила варто знати туристам?

Ресторани можуть бути зачинені між обідом та вечерею

Ресторани, піцерії та бістро в Італії часто працюють у певні години. Типовий графік може передбачати обід приблизно з 12:30 до 15:30, а вечерю – з 19:00 до 23:00. Тому якщо прийти до ресторану о 16 години, заклад може бути зачинений.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Не варто самостійно сідати за столик

В Італії не прийнято одразу сідати за вільний столик. Краще зачекати біля входу, поки офіціант чи адміністратор не підкаже, де саме краще можна сісти. Уся справа в тому, що в популярних ресторанах столи можуть бути зарезервовані.

Апероль – перед вечерею

Апероль в Італії належить до аперативів – напоїв, які вживають перед вечерею. Замовити Aperol Spritz до вечері можна, але італійці вживають страви ввечері з водою чи вином.

Піца – індивідуальна страва

В Італії піцу зазвичай замовляють для однієї людини, а не для того, щоб ділити її на кількох гостей. Винятком вважають ситуацію, коли дорослий ділиться піцою з дитиною.

Усі отримують їжу приблизно одночасно

Італійська вечеря – це не просто прийом їжі, а спільний ритуал. Тому кухня намагатиметься організувати подачу так, щоб усі гості за столом отримали свої страви приблизно одночасно.

Капучино після їжі краще не замовляти

Для італійців капучино – це ранковий напій, тому замовляти його після обіду чи вечері не заведено. Після трапези краще обрати еспресо чи іншу чорну каву. Якщо хочеться завершити вечерю алкогольним напоєм, можна замовити лімончелло.

У рахунку може бути coperto

Туристам також варто звернути увагу на coperto в рахунку. Це плата за сервірування столу, яка в деяких закладах може становити 2 – 4 євро з людини. До столу можуть принести хліб та воду ще до початку трапези, тому вони теж можуть увійти у вартість.

Кілька італійських правил, які варто знати туристам: дивіться відео