Об этой необычной хижине рассказала "Украинка инкогнито" в своем фейсбуке.

Где находится село Рудковцы и чем оно известно?

Рудковцы расположены на берегу Днестра, на границе Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей. Местность отличается живописными пейзажами, которые особенно впечатляют вблизи водохранилища. Одной из заметных особенностей местности является каньон реки Матирка, часть которого сейчас залита водами водохранилища.

Рядом можно увидеть старинные колодцы. У них есть вытесанные из камня крышки и корыта, которые использовались для поения скота. Впрочем, среди всех этих природных и старинных объектов наибольшее впечатление на автора произвела совсем небольшая деревенская изба.

Для полной аутентичности не хватало лишь соломенной крыши,

– пишут в публикации.

По мнению общественной организации, дом вполне мог бы стать украшением музея под открытым небом.

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Как выглядит дом и местность вокруг него / фото "Украина Инкогнита"

Фотографии хижины были сделаны в 2021 году.

Сколько лет может быть этой необычной хижине?

Точная дата постройки дома неизвестна. В то же время по его внешнему виду можно предположить, что хижина, вероятно, появилась во второй половине 19 века. Не исключено даже, что ее могли построить еще в середине этого века.

Именно старинный облик дома стал одной из причин, почему он так запомнился среди других объектов Рудковцев. В хижине сохранились черты, которые позволяют представить себе традиционное сельское жилище прошлых времен.

Увидеть, как устроена хижина изнутри, не удалось. Во дворе была только кошка с котенком, поэтому пообщаться с хозяйкой и зайти в дом не получилось. В то же время старинный облик дома позволил лишь предположить, каким мог бы быть его интерьер. В публикации "Украина Инкогнита" упоминаются расписанные цветами сундуки, народные картины с казаками и большие застекленные рамы со старыми семейными фотографиями.

Какие старинные детали сохранились возле дома?

Не менее интересные детали сохранились и во дворе. Забор сложен из камня, а у ворот стоят столбики, которые выглядят как своеобразные обереги. Отдельно в публикации обращают внимание на необычное оформление калитки. Особенно запомнился способ, которым обозначали, что хозяев нет дома. На дверях был установлен своеобразный "замковый" палочка.

Такого в деревнях уже лет 20 не увидишь,

– пишут в публикации.

Еще одна интересная деталь – это сам замок. На дверях есть своеобразное отверстие, за которым, как предполагают в публикации, здесь мог быть установлен старинный замок "сованый".