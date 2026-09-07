Про незвичайну хатину розповіла "Українка Інкогніта" у своєму фейсбуці.

Де розташоване село Рудківці та чим воно відоме?

Рудківці розташовані на березі Дністра, на межі Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей. Місцевість вирізняється природними краєвидами, які особливо вражають біля водосховища. Однією з помітних особливостей місцевості є каньйон річки Матірка, частина якого нині залита водами водосховища.

Поруч можна побачити давні криниці. Вони мають витесані з каменю цямрини та корита, які використовували для напування худоби. Втім, серед усіх цих природних і давніх об'єктів найбільше враження на авторку справила зовсім невелика сільська хатина.

Для повної автентичності бракувало лише солом'яної стріхи,

– пишуть у дописі.

На думку громадської організації, будинок цілком міг би стати окрасою музею просто неба.

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Як виглядає будинок та місцевість біля нього / фото "Україна Інкогніта"

Фотографії хатини були зроблені у 2021 році.

Скільки років може бути незвичайній хатині?

Точну дату спорудження будинку невідомо. Водночас за його виглядом припускається, що хатина, ймовірно, з'явилася у другій половині 19 століття. Не виключено навіть, що її могли збудувати ще у середині цього століття. Саме старий вигляд будинку став однією з причин, чому він так запам'ятався серед інших об'єктів Рудківців. У хатині збереглися риси, які дозволяють уявити традиційне сільське житло минулих часів.

Побачити, як облаштована хатина зсередини не вдалося. На подвір'ї була лише кішка з кошеням, тому поспілкуватися з господинею та зайти до будинку не вийшло. Водночас старовинний вигляд оселі дозволив лише припустити, яким міг би бути її інтер'єр. У дописі "Україна Інкогніта" згадують розписані квітами скрині, народні картини із козаками та великі засклені рами зі старими родинними фотографіями.

Які старовинні деталі збереглися біля будинку?

Не менш цікаві деталі збереглися і на подвір'ї. Паркан складений із каменю, а біля воріт стоять стовпчики, які мають вигляд своєрідних оберегів. Окремо у дописі звертають увагу на незвичайне оформлення фіртки. Особливо запам'ятався спосіб, яким позначали, що господарів немає вдома. На дверях був встановлений своєрідний "замковий" патичок.

Такого у селах уже років 20 не побачиш,

– пишуть у дописі.

Ще одна цікава деталь – це сам замок. На дверях є специфічний отвір, за яким, як припускають у публікації, тут міг бути встановлений старовинний замок "сований".