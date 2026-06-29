Рядом с аэропортом Будапешта можно увидеть, как приземляются самолеты: незабываемое зрелище

Рядом с международным аэропортом Будапешта есть место, которое станет настоящей находкой для любителей авиации. Здесь можно не только посетить музей самолетов, но и попасть на специальную экскурсию по закрытой территории аэропорта, где самолеты взлетают и приземляются в нескольких десятках метров от посетителей.

Такие интересные туры проводит авиационный музей Aeropark совместно с аэропортом Будапешта. На главной странице сайта говорится, что посетители сначала проходят проверку безопасности, как обычные пассажиры, после чего автобус доставляет их в служебные зоны аэропорта, которые недоступны для большинства туристов.

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Это интересное место показала в Threads пользовательница Татьяна Авдеева, поэтому далее расскажем больше подробностей об экскурсии и самостоятельных обзорных террасах.

Что нужно знать об экскурсии?

Попасть на тур можно только после предварительной регистрации. Индивидуальное бронирование оформляется не позднее чем за 5 рабочих дней до даты экскурсии, а для групп – как минимум за 2 недели.

Участники должны предоставить свои персональные данные, а в день экскурсии не забыть взять с собой паспорт, удостоверяющий личность. Без предварительной регистрации и проверки документов попасть на территорию аэропорта невозможно.

Кроме того, большинство туров доступны для детей от 6 лет. Лишь отдельные программы начинаются с 10 лет. В то же время сам музей Aeropark можно посетить без возрастных ограничений.

Следует обратить внимание на то, что проверка осуществляется с помощью металлоискателя, поэтому ножи или другие опасные предметы брать с собой категорически запрещено. Фотографировать разрешено почти везде, кроме диспетчерских зон и технических ангаров.



Посетители могут увидеть самолеты во время посадки или взлета / Скриншот из тредса @a.krokhmaliuk

Во время экскурсии можно увидеть взлет и посадку самолетов с очень близкого расстояния, перрон аэропорта, специальную аэропортовую технику, грузовой терминал, ангары, спасательную пожарную службу и закрытые служебные территории.

Где можно самостоятельно посмотреть на самолеты возле аэропорта?

На сайте Airport Spotting есть несколько вариантов для тех, кто хочет самостоятельно увидеть взлет или посадку самолетов.

Бесплатная площадка

Он расположен возле одной из взлетно-посадочных полос. Удобнее всего добираться сюда на автомобиле.

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Также есть еще один популярный холм среди споттеров – людей, которые фотографируют или наблюдают за самолетами. Это место возле города Вячеш особенно хорошо подходит для фотографирования самолетов в хорошую погоду.

Здесь есть скамейки для отдыха и хороший обзор на полосу. Именно это место по координатам указывала пользовательница форума (47°24’58.8"N 19°18’15.9"E).

Грунтовая дорога возле взлетно-посадочной полосы

Это уже не официальная туристическая площадка, но здесь можно подойти максимально близко к ограждению аэропорта и сделать эффектные кадры самолетов. Лучше всего добираться до этой локации на автомобиле.

Смотровая терраса терминала 2А

Она открыта для всех пассажиров после прохождения контроля безопасности, то есть при наличии посадочного талона. Отсюда открывается прекрасный вид на одну из взлетно-посадочных полос, где можно наблюдать за самолетами от восхода до заката солнца.