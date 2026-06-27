Джетлаг — это временное нарушение работы внутренних биологических часов после быстрого пересечения нескольких часовых поясов, пишет Euronews.

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Из-за этого человек может испытывать усталость, бессонницу, сонливость днём, ухудшение концентрации и становиться раздражительным. Трудно всего организму адаптироваться после перелётов на восток.

Как легче перенести смену часовых поясов?

Специалисты советуют начинать готовиться за несколько дней до вылета. Среди самых эффективных советов:

Постепенно сдвигайте время сна в соответствии с новым часовым поясом;

Хорошо выспитесь перед поездкой;

Пейте достаточно воды до, во время и после перелёта;

Ограничьте употребление алкоголя и кофеина;

В самолете старайтесь спать в соответствии со временем в стране назначения;

По прибытии проводите больше времени на дневном свете;

Не ложитесь спать днём надолго, чтобы быстрее перестроиться.



Усталость после перелета можно легче преодолеть / Фото Pinterest

Рекомендуется всегда иметь с собой в самолете жевательную резинку, которая помогает уменьшить дискомфорт в ушах во время взлета и посадки. Также следует регулярно пить воду, поскольку сухой воздух в салоне самолета быстро приводит к обезвоживанию.

Во время длительных перелетов полезной привычкой будет встать и немного походить по салону. По возможности стоит использовать компрессионные чулки, которые улучшают кровообращение, помогают избежать отеков ног и снижают риск застоя крови.

Облегчить адаптацию после перелета поможет специальное приложение. Одно из самых известных — Timeshifter, которое создает индивидуальный план сна, пребывания на свету и употребления кофеина в соответствии с маршрутом путешествия. Таким образом удастся быстрее привыкнуть к новому часовому поясу и легче перенести джетлаг.