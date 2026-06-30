В самом сердце Львова находится церковь, где более 100 лет назад крестили самого Романа Шухевича

Большинство туристов знают эту святыню как одну из самых красивых достопримечательностей Львова, но мало кто обращает внимание на ее особую связь с известной украинской личностью.

Сегодня день рождения Романа Шухевича – одной из самых известных фигур украинского национально-освободительного движения XX века. Но мало кто знает, что его жизненная история связана с одной из известных святынь в самом центре Львова, ведь именно там будущего деятеля крестили еще в детстве.

Смотрите также : Более 100 сооружений: чем уникальна Киево-Печерская лавра, пострадавшая от обстрелов РФ

Успенская церковь во Львове: храм с многовековой историей и место, связанное с Романом Шухевичем

В самом центре Львова расположен один из самых выдающихся сакральных комплексов города – храм Успения Пресвятой Богородицы. Его архитектурный ансамбль состоит из трех сооружений: самой Успенской церкви, башни Корнякта и часовни Трех Святителей. Вместе они образуют уникальный памятник, в котором соединились черты итальянского ренессанса и традиции древнеукраинского храмового зодчества, рассказывает Lviv Travel.

Как выглядит Успенская церковь во Львове: смотреть видео

История святыни берет начало еще со времен князей. Первая церковь на этом месте была разрушена во время нападения войск польского короля Казимира III на Львов. Следующий храм также не сохранился из-за пожара. Современную Успенскую церковь начали строить в 1591 году по проекту известного львовского архитектора Павла Римлянина, которому помогали Войцех Капинос и Амвросий Прихильный.

Храм сохранил много памятников искусства XVII–XVIII веков, среди которых есть иконы страстного цикла от первоначального Успенского иконостаса. В крипте церкви похоронены выдающиеся деятели Ставропигиального братства, которое в свое время было центром культурной и духовной жизни украинцев во Львове.

Особое место в истории святыни занимает связь с Романом Шухевичем. Будущий деятель украинского освободительного движения родился во Львове 30 июня 1907 года, а его крещение состоялось именно в Успенской церкви. В метрической книге храма сохранилась запись о рождении и крещении Романа Шухевича: согласно документу, обряд состоялся 26 июля 1907 года.

Одной из самых известных частей ансамбля является башня Корнякта, построенная в 1572–1578 годах по проекту итальянского архитектора Петра из Барбоны. Ее назвали в честь мецената Константина Корнякта, который финансировал строительство. В свое время башня была самой высокой во Львове: ее высота составляла 66 метров.

Здесь также можно увидеть колокол "Кирилл", который считался одним из крупнейших в Галичине и оповещал горожан о важных событиях, опасностях и чрезвычайных ситуациях. Еще одним украшением комплекса является часовня Трех Святителей, посвященная Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. Она сохранила аутентичные элементы отделки: кованые двери с розетками, резные детали, лепнину куполов и роспись.



Как выглядят витражи в церкви / фото Lviv Travel

Смотрите также Спортзал, музей атеизма, склад: что было в львовских храмах во времена СССР

Настоящей изюминкой Успенской церкви являются витражи работы украинского художника Петра Холодного. Выполненные в стиле модерн, они рассказывают об украинской истории через сюжеты "Киевская Русь", "Галицкая Русь" и "Основатели Успенской церкви". Среди них есть уникальный витраж с тризубом, который пережил советские времена и считается одним из редких публичных изображений украинского герба, сохранившихся с того периода.