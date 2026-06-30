Сьогодні день народження Романа Шухевича – однієї з найвідоміших постатей українського національно-визвольного руху 20 століття. Та мало хто знає, що його життєва історія пов'язана з однією з відомих святинь у самому центрі Львова, адже саме там майбутнього діяча охрестили ще у дитинстві.

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Успенська церква у Львові: храм із багатовіковою історією та місцем, пов'язаним із Романом Шухевичем

У самому центрі Львова розташований один із найвизначніших сакральних комплексів міста – храм Успіння Пресвятої Богородиці. Його архітектурний ансамбль складається з трьох споруд: самої Успенської церкви, вежі Корнякта та каплиці Трьох Святителів. Разом вони утворюють унікальну пам'ятку, у якій поєдналися риси італійського ренесансу та традиції давньоукраїнського храмового будівництва, розповідає Lviv Travel.

Як виглядає Успенська церква у Львові: дивитись відео

Історія святині бере початок ще з княжих часів. Перша церква на цьому місці була зруйнована під час нападу військ польського короля Казимира III на Львів. Наступний храм також не зберігся через пожежу. Сучасну Успенську церкву почали будувати у 1591 році за проєктом відомого львівського архітектора Павла Римлянина, якому допомагали Войцех Капінос та Амвросій Прихильний.

Храм зберіг багато пам'яток мистецтва 17 – 18 століть, серед яких є ікони страсного циклу від первісного Успенського іконостасу. У крипті церкви поховані визначні діячі Ставропігійського братства, яке свого часу було центром культурного і духовного життя українців у Львові.

Особливе місце в історії святині займає зв'язок із Романом Шухевичем. Майбутній діяч українського визвольного руху народився у Львові 30 червня 1907 року, а його хрещення відбулося саме в Успенській церкві. У метричній книзі храму зберігся запис про народження та хрещення Романа Шухевича: згідно з документом, обряд відбувся 26 липня 1907 року.

Однією з найвідоміших частин ансамблю є вежа Корнякта, збудована у 1572 – 1578 роках за проєктом італійського архітектора Петра з Барбони. Її назвали на честь мецената Костянтина Корнякта, який фінансував будівництво. Свого часу вежа була найвищою у Львові: її висота становила 66 метрів.

Тут також можна побачити дзвін "Кирило", який вважався одним із найбільших у Галичині та сповіщав містян про важливі події, небезпеки і надзвичайні ситуації. Ще однією окрасою комплексу є каплиця Трьох Святителів, присвячена Василію Великому, Григорію Богослову та Іоанну Золотоустому. Вона зберегла автентичні елементи оздоблення: ковані двері з розетками, різьблені деталі, ліпнину куполів та живопис.



Як виглядають вітражі у церкві / фото Lviv Travel

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Справжньою родзинкою Успенської церкви є вітражі роботи українського художника Петра Холодного. Виконані у стилі модерн, вони розповідають про українську історію через сюжети "Київська Русь", "Галицька Русь" та "Фундатори Успенської церкви". Серед них є унікальний вітраж із тризубом, який пережив радянські часи та вважається одним із рідкісних публічних зображень українського герба, що збереглося з того періоду.