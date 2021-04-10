Путешествия являются обязанностью королевских особ и за свою жизнь принц Филипп в общем посетил 143 страны мира с официальными визитами.
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В Кении в 1952 году супруги Филиппа и Елизаветы застала весть о смерти Георга VI и молодая девушка стала корлевою.
Молодые супруги во время поездки в Кению \ Фото BBC
В 1961 году принц Чарльз отправился в длительное путешествие без жены в Новую Гвинею, Шри-Ланку (тогда Цейлон) и Малалайський остров вблизи Индонезии. Во время поездки принц занимался своими хобби – морскими видами спорта и рыбачил.
Принц Филип на Шри-Ланке\ Фото Daily Mail
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В 1977 году в год серебряной свадьбы королевская чета посещала райский остров Фиджи. Там они исследовали местную культуру и общались с жителями острова.
Королевская пара на острове Фиджи \ Фото BBC
Также принц Филипп и королева Елизавета посетили с туром острова Тихого океана. Некоторые коренные жители островов считают Филиппа божеством.
Побывал Филипп и в Индии, где катался на слонах в лесах страны.
Принц Филип катался на слонах \ Фото BBC
Смерть принца Филиппа: что известно
- 99-летний герцог Эдинбургский ушел из жизни утром 9 апреля 2021 года. Произошло это в Виндзорском замке. В Букингемском дворце не назвали причину смерти мужа британской королевы.
- Ранее сообщалось об ухудшении состояния герцога. Он долгое время находился в больнице.
- Через несколько дней после того, как принц Филипп перенес операцию на сердце, он отправился домой. С тех пор прошло меньше месяца.