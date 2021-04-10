Путешествия являются обязанностью королевских особ и за свою жизнь принц Филипп в общем посетил 143 страны мира с официальными визитами.

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В Кении в 1952 году супруги Филиппа и Елизаветы застала весть о смерти Георга VI и молодая девушка стала корлевою.



Молодые супруги во время поездки в Кению \ Фото BBC

В 1961 году принц Чарльз отправился в длительное путешествие без жены в Новую Гвинею, Шри-Ланку (тогда Цейлон) и Малалайський остров вблизи Индонезии. Во время поездки принц занимался своими хобби – морскими видами спорта и рыбачил.

Принц Филип на Шри-Ланке\ Фото Daily Mail

Это путешествие осветили в сериале "Корона". Этот момент показали как испытание для королевской семьи. Акцентировали внимание на том, что в путешествии Филипп мог изменять Елизавете. Но вопрос остается неоднозначным и открытым даже в сериале. В 1973 году он приезжал в Украину. Тогда его дочь принцесса Анна участвовала в чемпионате Европы по конному спорту.

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В 1977 году в год серебряной свадьбы королевская чета посещала райский остров Фиджи. Там они исследовали местную культуру и общались с жителями острова.



Королевская пара на острове Фиджи \ Фото BBC

Также принц Филипп и королева Елизавета посетили с туром острова Тихого океана. Некоторые коренные жители островов считают Филиппа божеством.

Побывал Филипп и в Индии, где катался на слонах в лесах страны.



Принц Филип катался на слонах \ Фото BBC

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