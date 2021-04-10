Подорожі є обов'язком королівських осіб і за своє життя принц Філіп загалом відвідав 143 країни світу з офіційними візитами.
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У Кенії у 1952 році подружжя Філіпа та Єлизавету застала звістка про смерть Георга VI і молода дівчина стала корлевою.
Молоде подружжя під час поїздки до Кенії \ Фото BBC
У 1961 році принц Чарльз вирушив у тривалу мандрівку без дружини у Нову Гвінею, Шрі-Ланку (тоді Цейлон) та Малалайський острів поблизу Індонезії. Під час поїздки принц займався своїми хобі – морськими видами спорту та рибалив.
Принц Філіп на Шрі-Ланці \ Фото Daily Mail
У 1973 році він приїжджав в Україну. Тоді його донька принцеса Анна брала участь в чемпіонаті Європи з кінного спорту.
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У 1977 році у рік срібного весілля королівське подружжя відвідувало райський острів Фіджі. Там вони досліджували місцеву культуру і спілкувалися з жителями острова.
Королівська пара на острові Фіджі \ Фото BBC
Також принц Філіп та королева Єлизавета відвідали з туром острови Тихого океану. Деякі корінні жителі островів вважають Філіпа божеством.
Побував Філіп і в Індії, де катався на слонах у лісах країни.
Принц Філіп катався на слонах \ Фото BBC
Смерть принца Філіпа: що відомо
- 99-річний герцог Единбурзький пішов з життя зранку 9 квітня 2021 року. Сталося це у Віндзорському замку. У Букінгемському палаці не назвали причину смерті чоловіка британської королеви.
- Раніше повідомляли про погіршення стану герцога. Він довгий час перебував у лікарні.
- Через кілька днів після того, як принц Філіп переніс операцію на серці, він вирушив додому. З того часу пройшло менш як місяць.