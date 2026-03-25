В Карпаты станет легче добраться: Укрзализныця назначила дополнительные поезда
- Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в конце марта и в начале апреля из-за повышенного спроса на путешествия, включая новые поезда и продолжение маршрута до Яремче.
- Со 2 апреля маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск продлен до Яремче, а также организовано пересадки для пассажиров, которые направляются дальше в горы.
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в конце марта и в начале апреля из-за повышенного спроса на путешествия. Пассажирам предлагают несколько новых поездов, а один из рейсов дальнего сообщения продолжают до Яремче.
На фейсбук-странице Укрзализныци отметили, что дополнительные рейсы введены благодаря эффективному использованию оборота ночных поездов, что позволило обойтись без привлечения дефицитных вагонов.
Какие поезда будут курсировать в конце марта?
29 марта будут курсировать:
- поезд №220/219 Киев – Днепр с отправлением из Киева и Днепра;
- поезд №289/290 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова;
- поезд №168/167 Львов – Одесса.
30 и 31 марта будет курсировать:
- поезд №243/244 Киев Львов с отправлением из Киева и Львова
В составе этих поездов могут быть спальные вагоны, приспособленные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. При бронировании билетов стоит учесть, что нечетные места расположены возле окна, а четные – ближе к проходу.
Что изменится для пассажиров УЗ 2 апреля?
Кроме этого, со 2 апреля продлевают маршрут поезда №207/208 – 177/178 Киев – Ивано-Франковск до станции Яремче.
Отправление из столицы запланировано на 22 часа вечера, а прибытие – в 08:30 утра. В обратном направлении поезд будет отправляться в 9 утра и прибывать в Киев в 19:54.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20 и 22 апреля, поскольку в эти дни запланированы путевые работы.
Для удобства путешественников, которые направляются дальше в горы, организованы пересадки в Микуличин, Татаров и Ворохту. В частности, назначен региональный поезд №812/811 Яремче – Ворохта. Отправление из Яремче – в 08:50, прибытие в Ворохту – в 09:24.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 07:32 и прибывать в Яремче в 08:10. Эти рейсы будут курсировать в следующие даты: с 3 по 5 апреля, с 9 по 12 апреля, 19 апреля, а также с 27 по 29 апреля. На маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, которые хорошо себя зарекомендовали на горных направлениях.
