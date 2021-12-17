Укрзализныця добавит 6 поездов к новогодним праздникам: расписание

17 декабря 2021 , 18:00
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Источник:

прессслужба Укрзализныци

В канун новогодних праздников Укрзализныця назначила еще 6 дополнительных поездов. Среди них – из столицы в Херсон, Одессу и Львов.

Публикуем полный список дополнительных поездов на Новый год и Рождество, которыми вы можете воспользоваться с 31 декабря.

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Укрзализныця назначила 6 новых поездов к новогодним праздникам: полный список

  1. №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
  2. №222/221  Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
  3. №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.
  4. №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09.
    В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
  5. №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20.
    В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
  6. №173/192  Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибудет в 16:58.
    Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.
Напомним, что ранее Укрзализныця назначила "Буковельский экспресс", который будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.
Автор: Юлія Бабич