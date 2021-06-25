Путешествие с комфортом: в Укрзализныце рассказали, как выбрать вагон с кондиционером

В летнюю жару большинство пассажиров железной дороги предпочли бы путешествие в комфортных условиях. В Укрзализныце объяснили: каждый пассажир может проверить, есть ли в вагоне, в который приобрел билеты, кондиционер.

В компании заверили, что половина вагонов поездов сейчас оснащена кондиционерами. Все вагоны, которые покупают сейчас, оборудованы системами кондиционирования.

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Информацию о кондиционере можно получить при покупке билета

В системе booking.uz.gov.ua можно получить информацию о состоянии вагона. Вагоны с кондиционерами имеют специальную отметку на странице выбора места. Ее можно увидеть рядом с типом вагона. Кондиционерами оборудованы все без исключения поезда Интерсити+.

Какие условия в вагонах с кондиционерами:

Температура должна быть от +22 до +26 градусов .

. В начале путешествия эта температура может быть больше. Системе кондиционирования нужно 20 минут, чтобы заработать и охладить воздух.

Все вагоны имеют систему вентиляции

Информацию о том, есть ли в вагоне кондиционер, можно узнать не только в интернете, но и непосредственно в железнодорожной кассе.

Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции. Должны также открываться окна. В Укрзализныце говорят, что пассажир может обращаться с этими требованиями к проводнику. Если обеспечить комфортные условия поездки невозможно, то человека нужно пересадить в другой вагон.

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