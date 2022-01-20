В Укрзализныце назвали пять самых популярных направлений 2021 года
Источник:телеграмм Укрзализныци
Пандемия коронавируса задала новые тренды в сфере туризма. В частности, многие люди выбирают путешествия по родной стране.
Это касается и украинцев. Поэтому Укрзализныця решила обнародовать маршруты, наиболее пользовавшиеся популярностью в 2021 году.
Читайте также Куда украинцы ездили в праздничный период: Укрзализныця назвала самые популярные направления
Куда украинцы чаще всего ездили поездом в 2021 году
Лидером в перевозке пассажиров и количестве остановок на маршруте стал поезд, следующий из Ужгорода в Лисичанск.
899 725 пассажиров – столько перевозил в 2021 году поезд №45/46 Ужгород – Лисичанск и это рекордный показатель. Этот поезд также имеет и наибольшее количество остановок – 43,
– говорится в сообщении.
Этот поезд каждый раз преодолевает более 1 650 километров. Впрочем, как отмечается, это не самый длинный маршрут в Украине.
5 самых популярных направлений дальнего сообщения:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск (43 остановки);
- №68/67 Мариуполь – Львов (37 остановок);
- №69/70 Мариуполь – Львов (32 остановки);
- № 120/119 Львов – Запорожье (33 остановки);
- №13/14 Киев – Солотвино (29 остановок).
В прошлом году эти поезда имели самое большое количество остановок.
Самые популярные поезда для украинцев на рождественские праздники / Инфографика 24 канала