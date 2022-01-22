Украэрорух назвал топ-10 иностранных авиакомпаний по количеству рейсов в 2021 году

Эксперты Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) посчитали количество полетов в воздушном пространстве, выполненных самолетами иностранных авиакомпаний за 2021 год.

Лидером стал флагманский перевозчик Turkish Airlines. В конце рейтинга очутилась польская авиакомпания Enter Air.

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Топ-10 иностранных авиакомпаний по количеству рейсов в 2021 году

Авиакомпания Turkish Airlines в 2021 году совершила наибольшее число рейсов в воздушном пространстве Украины. Самолеты этой компании совершили 24 323 полета. На втором месте оказалась компания Wizz Air. Согласно исследованию ее самолеты выполнили 14 323 полета. Другой популярный лоукостер Ryanair совершил 11 554 полетов и замкнул тройку лидеров.

Также в рейтинг попали:

авиакомпания LOT,

Pegasus Airlines – 7 131 рейс,

Belavia – 4 700 рейсов,

Qatar Airways – 3 754 рейсов,

FlyDubai – 3 634 рейсов

Lufthansa Enter – 3 575 полетов.

В конце рейтинга оказалась авиакомпания Enter Air. Ее самолеты совершили 3048 полетов в украинском воздушном пространстве.



10 зарубежных авиакомпаний по количеству полетов в Украине / Фото инфографика "Украэрорух"