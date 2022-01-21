Украину в 2021-м посетили более 4 миллионов иностранцев: из каких стран приезжали больше всего
Источник:фейсбук Марьяны Олеськив
В 2021 году иностранцы проявляли к Украине все больший интерес. Их количество выросло на 26,3% по сравнению с 2020-м.
В прошлом году на территорию Украины въехало почти 4,3 миллиона человек. Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.
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Украину посетили более 4 миллионов иностранцев: откуда приезжали
Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4 271 991 миллион иностранцев,
– сообщила Олеськив.
Она подчеркнула, что это на 26,3% больше, чем в 2020 году.
10 стран по количеству иностранцев, въехавших в Украину
- Молдова – 1 054 тысячи;
- Россия – 519 тысяч;
- Польша – 311 тысяч;
- Беларусь – 273 тысяч;
- Румыния – 264 тысяч;
- Турция – 247 тысяч;
- Венгрия – 227 тысяч;
- Германия – 154 тысячи;
- Израиль – 133 тысячи;
- США – 103 тысячи.
Что касается стран, не граничащих с Украиной, то в рейтинг попала Турция, Германия, Израиль и США.
Откуда приезжали в Украину больше всего / ГАРТ
Кроме того, глава Гостуризма привела топ-10 стран, граждане которых активно путешествуют в Украину и, прогнозируется, эти показатели будут расти. Речь идет о следующих государствах:
- Саудовская Аравия – 56 тысяч;
- Италия – 56 тысяч;
- Великобритания – 56 тысяч;
- Грузия – 49 тысяч;
- Азербайджан – 48 тысяч;
- Индия – 48 тысяч;
- Франция – 39 тысяч;
- Чехия – 38 тысяч;
- Словакия – 31 тысяч;
- Армения – 25 тысяч;
- Нидерланды – 24 тысячи.
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Полный текст сообщения Марьяны Олеськив в Фейсбук:
BIG DATA 2021
Свежая информация о пересечении украинской границы: кто, куда, откуда и сколько.
ЧАСТЬ 1. ИНОСТРАННЫЕ
Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4,2 миллиона иностранцев. Если точнее – 4,271 миллиона иностранцев. И для самых требовательных – 4 271 991 иностранцев.
Это на 26.3% больше, чем в 2020 году.
ТОП-10 "самых многочисленных" вас не удивит. Почти. Это наши близкие соседи, а также те, чьему сердцу, надеюсь, близка Украина.
Числа округлены для удобства (если вдруг нужно с точностью к человеку – обращайтесь): Молдова – 1054 тысяч, Россия – 519 тысяч, Польша – 311 тысяч, Беларусь – 273 тысяч, Румыния – 264 тысяч, Турция – 247 тысяч, Венгрия – 227 тысяч, Германия – 154 тысячи, Израиль – 133 тысячи, США – 103 тысячи.
Среди стран, не граничащих с Украиной, в ТОП вошли Турция, Германия, Израиль и США. А единственный сосед, которого нет в списке – Словакия (но она появится чуть ниже).
ТОП-10 тех, кто активно проявляет интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти: Саудовская Аравия – 56 тысяч, Италия – 56 тысяч, Великобритания – 56 тысяч, Грузия – 49 тысяч, Азербайджан – 48 тысяч, Индия – 48 тысяч, Франция – 39 тысяч, Чехия – 38 тысяч, Словакия – 31 тысяча, Армения – 25 тысяч, Нидерланды – 24 тысячи.
Сразу подчеркну: горжусь работой всех органов государственной власти, благодаря которой Украина впервые в истории наблюдала значительный поток гостей из Саудовской Аравии. Это только начало.
Отдельно подчеркну активное взаимодействие с Украиной дружественных нам стран Балтии: Литва – 36 тысяч, Латвия – 22 тысячи, Эстония – 11 тысяч.
На этом ТОПы не завершились.
Больше всего поздравляю одиноких путешественников, преодолевших далекий и нелегкий путь в Украину: Пуэрто-Рико – 1 человек, Сен-Пьер и Микелон – 1 человек, Макао – 1 человек.
В общем, учитывая объективные реалии нашего времени – не самый плохой год.
Безгранично благодарна Государственной пограничной службе Украины за профессионализм, плодотворное сотрудничество.
Ожидайте второй части данных – об украинцах и их туристических путешествиях по всему миру. Вскоре.