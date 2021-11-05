Украинским авиакомпаниям могут запретить летать в Европу: в чем причина

Украинские авиакомпании, которые не будут платить аэронавигационные услуги госпредприятия "Украэрорух", лишатся права на совершение полетов в Европу. Нововведение начало действовать с 1 ноября.

Такое решение связано с изменением принципа оплаты услуг. Дело в том, что Украина присоединилась к единой системе маршрутных сборов Евроконтроля.

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Согласно новой системе сборов, для полетов в Европу авиакомпаниям будут выставляться не два, а один счет на аэронавигационное обслуживание на маршруте.

Такая схема не позволит авиаперевозчикам избирательно платить европейские счета и задолжать "Украэроруху".

Ранее авиакомпании получали два счета. Например, для рейса Киев – Амстердам – один от "Украэроруха" за полет над Украиной, а второй от Евроконтроля за полет над Польшей, Германией и Нидерландами.

Счет теперь будет один поэтому если его не оплатить, авиакомпания автоматически упускает возможность летать в Европу. В случае погашения долгов – право на полеты восстановится.

Как будет проходить сбор

Центральное бюро маршрутного собрания Евроконтроля будет заниматься сбором средств с авиаперевозчиков. После этого будет распределять их между провайдерами в соответствии с объемом предоставленных услуг.

Сбор за аэронавигацию в Украине состоит из платы за сопровождение на маршруте и платы в районе аэродрома.

Центральное бюро маршрутного сбора Евроконтроля будет собирать плату только за аэронавигацию на маршруте. За плату диспетчерского сопровождения в районе аэродрома в Украине и дальше будет отвечать "Украэрорух".