Украинец осуществил мечту и открыл ресторан прямо в центре Рима возле Колизея
- Украинский ресторатор Николай Олексив открывает ресторан "ANASTASIA" в центре Рима, неподалеку Колизея, с акцентом на украинскую кухню в европейском стиле.
- Открытие запланировано на 23 апреля с масштабным мероприятием, а средний чек составит около 40 евро на человека.
Украинский ресторатор Николай Олексив открывает ресторан "ANASTASIA" в центре Рима. Заведение позиционируют как современный украинский с около 35 блюдами в меню и средним чеком около 40 евро.
24 Канал эксклюзивно рассказал об украинском рестораторе Николае Алексееве, который открывает новый ресторан в самом центре Рима – неподалеку от Колизея. Заведение станет продолжением его работы в Италии и еще одним шагом в популяризации украинской кухни за рубежом. Предприниматель признается: эта идея была его мечтой почти десять лет.
Как осуществилась десятилетняя мечта украинского ресторатора?
Олексив рассказывает, что мысль о собственном ресторане в Риме появилась еще после открытия первого заведения в 2015 году. Тогда он часто бывал в Италии и каждый раз проезжал мимо столицы, представляя, как однажды реализует этот замысел.
Рим – это была моя мечта. Я всегда ездил и думал, как я покорю этот город и как открою здесь ресторан. Это еще где-то 2016 год был. И я знал, что когда-то это произойдет. Потому что все дороги ведут в Рим, это столица, большая украинская диаспора. Хотелось популяризировать украинскую кухню именно здесь. Я не сдался – и через 10 лет открываю ресторан в Риме,
– говорит предприниматель.
Николай Олексив / фото предоставлены для 24 Канала
Одним из самых сложных этапов оказался поиск локации. По словам ресторатора, найти помещение в центре Рима, особенно рядом с Колизеем, почти невозможно.
Я искал локацию 3 – 4 года. В центре Рима найти помещение под ресторан – это очень сложно, почти нереально. Когда я нашел это место, оно даже не сдавалось в аренду – нужно было договариваться и выкупать право. И когда я пришел, там уже стояло еще 10 человек, которые хотели это заведение,
– объясняет Олексив.
Несмотря на это, сам процесс открытия, по его словам, прошел без критических трудностей – в значительной степени благодаря опыту.
Как ни странно, больших трудностей не было. И только из-за того, что у меня уже есть 10 лет опыта в ресторанном бизнесе. Я понимал, как делать ремонт, как строить кухню, как все организовать. Поэтому это больше о времени: ремонт, процессы, запуск – это все занимает период, но без критических проблем,
– отмечает он.
Новое заведение будет работать под названием "ANASTASIA" и будет иметь концепцию современного украинского ресторана в европейском стиле. В то же время акцент будут делать именно на украинской кухне.
Это будет современный украинский ресторан в центре Рима. Мы сочетаем украинскую кухню с европейским стилем, живой атмосферой и нашим колоритом. Для меня важно, чтобы это не было место только для украинцев. Я хочу, чтобы сюда приходили итальянцы, туристы, чтобы они пробовали украинскую кухню и возвращались снова,
– говорит основатель.
В меню планируют собрать как классические, так и адаптированные блюда украинской кухни.
Как украинский ресторан без борща? Будет борщ, вареники, котлета по-киевски, деруны, голубцы, холодец. На старте – около 35 позиций, а дальше будем расширять меню,
– говорит ресторатор.
По его словам, средний чек составит около 40 евро на человека. Открытие ресторана запланировано на 23 апреля. Ресторатор готовит масштабный запуск с привлечением украинских гостей, шеф-поваров и артистов.
Мы планируем большое открытие. Пригласим украинцев, которые живут в Италии, гостей города, итальянцев, туристов. Будут шефы, артисты, музыка, украинские закуски, просеко, вино. Также хотим пригласить украинского священника, чтобы посвятить ресторан. Это должно быть не просто открытие, а событие для украинской культуры в Риме,
– подытожил он.
Открытие заведения / фото предоставлены для 24 Канала
Частые вопросы
Кто такой Николай Олексив и почему он решил открыть ресторан в Риме?
Николай Олексив – украинский ресторатор, который мечтал об открытии собственного ресторана в Риме в течение почти десяти лет. Его идея заключалась в популяризации украинской кухни за рубежом, особенно в столице Италии, где есть большая украинская диаспора.
Какие трудности возникли у Николая Олексива при реализации его мечты о ресторане в Риме?
Одной из самых сложных проблем был поиск помещения в центре Рима, особенно возле Колизея, где найти место под ресторан почти невозможно. Он искал локацию 3 –4 года и был вынужден выкупать право на аренду помещения.
Какую концепцию будет иметь новый ресторан Николая Олексива в Риме?
Новый ресторан под названием 'ANASTASIA' будет иметь концепцию современного украинского ресторана в европейском стиле. Особый акцент будет делаться на украинской кухне, с классическими блюдами, такими как борщ и вареники, а также адаптированными позициями, чтобы привлечь как украинцев, так и итальянцев и туристов.