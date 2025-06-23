Отдых, как на Мальдивах: где в Украине экзотическая локация с белоснежным пляжем
- "Украинские Мальдивы" находятся в Черкасской области возле села Сагуновка, известны кристально чистой водой и песчаными пляжами.
- Добраться можно автомобилем или автобусом из Черкасс, дорога занимает около 30-50 минут.
В Украине стремительно развивается внутренний туризм, в результате чего набирают популярность до сих пор неизвестные локации. Некоторые места в Украине напоминают экзотические острова, например Мальдивы.
Увидеть так называемые "Украинские Мальдивы" в Украине можно в Черкасской области, неподалеку от села Сагуновка. Что известно об этой локации рассказывает 24 Канал.
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Что известно об "Украинских Мальдивах"
Отдыхающие приезжают в село Сагуновка, чтобы насладиться кристально чистой водой бирюзового оттенка и белоснежными песчаными пляжами. Эта локация действительно напоминает тропический остров, хотя он не полностью является природным чудом.
Коса в селе Сагуновка / Фото facebook.com/jhor.safari
Уникальные песчаные косы и пляжи с мелководьем, где вода имеет ярко голубой оттенок, связаны со строительством Кременчугской ГЭС. Именно на берегу Кременчугского водохранилища и расположено село Сагуновка.
В Сагуновке путешественники могут получить как активный отдых, так и ленивый. Например, песчаные пляжи идеально подходят для загара, а вода чистая для купания. Из-за мелководья у берега это место прекрасно для отдыха с детьми.
Сосны, песчаные дюны и просторы воды создают прекрасные условия для пикников и прогулок. Стоит учесть, что пляжи в Сагуновке дикие. В поселке нет инфраструктуры, спасателей и торговых точек.
Коса в селе Сагуновка / Фото facebook.com/jhor.safari
Кстати. В Черкасской области стоит посетить Букский каньон, который напоминает норвежские фьорды.
Как добраться до Сагуновки
Локация с кристально чистой водой располагается в Черкасском районе, вблизи села Сагуновка, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Черкасс.
Село Сагуновка на карте
Самый удобный способ добраться на автомобиле. Из Черкасс до Сагуновки можно доехать за 30 – 40 минут по дороге P-10 (Черкассы – Канев), а затем повернуть на Сагуновку. Также можно доехать автобусом.
С Черкасского автовокзала регулярно отправляются автобусы и маршрутки до Сагуновки. Время в пути составляет около 40 – 50 минут. Билеты можно приобрести онлайн или на автовокзале.