Украинские Карпаты признали одним из лучших горных маршрутов Европы: полный рейтинг

Европейская компания SaveOnEnergy собрала данные через приложение для горных походов AllTrails. Анализ этой информации показал, что в Украине – одни из лучших горных подъемов и длинные маршруты походов.

В общем, в этих двух рубриках наша страна заняла почетное второе место после Лихтенштейна. А среди стран для хайкинг в Европе Украина заняла лишь 6 место.

Актуально Самые популярные вершины Украинских Карпат: какие горы стоит покорить этим летом

Какие победы одержали украинские Карпаты

Достижение первое – в Украине одни из самых длинных пешеходных маршрутов. Средняя продолжительность составляет 23682 метра. Еще больше ходят в горах Лихтенштейну – один маршрут имеет протяженность около 50 километров.



Рейтинг самых длинных маршрутов горами / Инфографика SaveOnEnergy

Достижение второе – в Карпатах маршруты имеют в среднем 1 220 метров набора высоты. Это позволяет путешественникам видеть невероятные пейзажи и наслаждаться горными пейзажами.



Рейтинг быстрого набора высоты на маршруте / Инфографика​ SaveOnEnergy

Достижение третье – это знак отличия в общем рейтинге лучших стран Европы для хайкинг. С 10 позиций Украина заняла 6 место. Это связано с тем, что в этом рейтинге учитывали ряд критериев комплексно. В частности: инфраструктуру, разнообразие маршрута и пейзажа, сложность восхождения и тому подобное.

Рейтинг по хайкингу возглавили Ирландия, Исландия и Великобритания, хотя они заметно уступают Украине по длине маршрутов и набором высоты.