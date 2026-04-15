Украинцы массово считают свои перелеты: как совершить такую карту путешествий
- Украинка по имени Марина внесла все свои авиаперелеты на платформу Flightradar24, подсчитав 147 перелетов и 81 посещенный аэропорт.
- Эта тенденция стала популярной среди украинцев, которые теперь активно делают то же, используя различные сервисы для трекинга путешествий.
На платформе тредс украинская туристка поделилась собственной историей перелетов, которую восстанавливала с помощью специальной платформы. Другие подхватили эту идею: пользователи собирают данные о своих путешествиях, чтобы увидеть количество рейсов, аэропортов и маршрутов за годы.
На платформе тредс мы наткнулись на пост Марины, который набрал популярность среди пользователей. После него все начали массово подсчитывать свои авиаперелеты за всю жизнь. Для этого используют специальные сервисы, в частности Flightradar24 или другие приложения для трекинга путешествий, где можно вручную внести каждый рейс и получить подробную статистику.
Как украинцы считают свои перелеты?
Речь идет не просто о списке поездок: платформы показывают количество перелетов, посещенные аэропорты, маршруты, авиакомпании и даже общее время в воздухе. Для многих это становится своеобразной "картой жизни" из путешествий.
Сама Марина внесла все свои перелеты за несколько лет. По ее словам, процесс занял около 10 часов: пришлось поднимать архивы, переписки, билеты и даже восстанавливать некоторые маршруты по памяти. В результате она насчитала 147 перелетов и 81 аэропорт, а больше всего рейсов совершила с лоукостером Ryanair.
В комментариях пользователи активно подхватили идею: кто-то уже ведет такие записи годами, другие только планируют начать. Некоторые признаются, что это не так просто, особенно если не сохраняли билеты или не фотографировали путешествия.
