Словно апокалипсис, – украинка рассказала о трех вещах, которые напугали ее в Японии

Япония – это страна, которая у туристов ассоциируется с мегаполисами, скоростными поездами, живописными деревнями и технологиями. Однако реальное путешествие по стране может удивить совсем не тем, чего ожидаешь. Украинка, побывавшая в Японии, рассказала о трех вещах, которые ее напугали.

В Японии совсем другая культура и обычаи, которые для европейцев могут показаться странными. То, что местные жители считают совершенно обычным, для иностранца может выглядеть непривычно или даже пугающе. Украинка @khersonchankas, побывавшая в Японии, рассказала о трех вещах, которые ее напугали в этой стране.

Что напугало украинку в Японии?

Первый пункт особенно важен для людей, страдающих арахнофобией – в Японии распространены пауки-прыгуны. В стране зарегистрировано более 100 уникальных видов этих пауков. Пауки-прыгуны отличаются большими глазами и короткими, крепкими ногами. Они не ловят добычу в паутину, а выслеживают ее и прыгают на нее.

Паук-прыгун / Фото Depositphotos

Некоторые из этих видов обитают непосредственно в домах и квартирах. Японцы относятся к ним благосклонно и считают их милыми. Пауков-прыгунов часто воспринимают не как вредителей, а как полезных домашних питомцев. В то же время иностранцы и люди, боящиеся пауков, могут с этим не согласиться, ведь таких "домашних питомцев" они боятся как огня.

Особенно туристов пугает вид Heteropoda venatoria. Эти пауки также живут в домах, имеют большую вытянутую форму тела и очень быстро передвигаются.

Украинка рассказала, что ее напугало в Японии: видео

Второй момент, который удивил туристку из Украины, – это отсутствие привычной кровати. В традиционном японском жилище вместо него есть футон, который раскладывают непосредственно на татами, то есть на полу. Учитывая пауков-прыгунов, спать на полу украинке было особенно страшно.

Но на самом деле сегодня далеко не все японцы спят на футоне. В современных домах и квартирах обычные кровати стали очень распространенными, а футон гораздо чаще можно увидеть именно в традиционных комнатах, реканах и некоторых гостевых домах.

Традиционный японский номер / Фото Depositphotos

Третий нюанс, который напугал украинку, – это отсутствие людей на улице после 19:00.

Поначалу это очень сильно пугает. Кажется, что начался апокалипсис,

– пояснила девушка.

Дело в том, что в сельской местности магазины часто закрываются уже в 18:00, поэтому вечером турист действительно может выйти на улицу и увидеть почти пустые торговые кварталы, закрытые магазины и очень мало прохожих. В то же время в больших городах, таких как Токио или Осака, вечером, напротив, очень шумно и многолюдно.