Способ есть: украинка рассказала, как побывала в Великобритании без визы

Украинским туристам хорошо известно, что для поездки в Великобританию необходимо получить визу. Однако есть один способ, позволяющий посетить эту страну без дополнительного разрешения. Правда, он ограничен по времени – пребывание разрешено лишь на две сутки.

Украинка, ведущая свой тикток-блог о путешествиях @kristikuzenko, рассказала, как ей удалось побывать в Великобритании без визы. Правда, этот лайфхак подойдет не всем.

Как побывать в Лондоне без британской визы?

Стандартная туристическая виза на 6 месяцев в Великобританию для украинцев стоит 135 фунтов стерлингов, то есть 8 тысяч гривен. Если пользоваться услугами агентства, а не подавать документы самостоятельно, то стоимость будет выше. При этом нужно быть готовым к тому, что в случае отказа визовый сбор не возвращается.

В то же время мало кто знает, что Великобританию можно посетить без визы, если вы летите транзитом из или в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию и имеете действующую визу одной из этих стран. В таком случае разрешенный срок пребывания на территории Великобритании составляет 2 суток.

По такой транзитной схеме я летела из Канады в Польшу через Глазго. Я прилетела в Глазго утром, переночевала там и на следующий день вечером вылетела в Польшу. Билеты были у разных авиакомпаний и на отдельных бронированиях, то есть это не был билет с пересадкой,

– рассказала украинка.

На паспортном контроле в аэропорту Глазго украинка сказала, что прилетела транзитом из Канады и на следующий день улетит в другую страну. Ее без проблем пропустили и даже не попросили показать билет.

Украинка рассказала, как можно увидеть Великобританию без визы: видео

Куда пойти в Глазго?

Глазго – это крупнейший город Шотландии, где туристы на каждом шагу могут найти что-то особенное. В частности, здесь стоит посетить Морской музей, здание которого выполнено в футуристическом стиле. Даже если вы не планируете заходить внутрь, стоит хотя бы прогуляться рядом.

В Глазго даже есть место, напоминающее Австралию, а именно знаменитый Сиднейский оперный театр. Речь идет о конференц-центре Clyde Auditorium. Университет Глазго особенно понравится поклонникам "Гарри Поттера", ведь здесь создается ощущение, будто вы попали в Хогвартс.

Также в Глазго стоит посетить парк Поллок, некрополь и музей и художественную галерею Келвингроув.