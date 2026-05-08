Хотела бы знать об этом раньше, – украинка рассказала, какие ошибки совершила на Тенерифе

Тенерифе – это одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха. Могучий океан, вулканические пейзажи и колоритные города делают этот остров идеальным для туристов. Но несмотря на все преимущества Тенерифе, путешественникам важно знать некоторые нюансы, чтобы не испортить свой отдых.

Пользовательница тиктока Амина Архипова, которая побывала на Тенерифе, записала видео и призналась, какие ошибки допустила на острове. Девушка хотела бы знать об этих нюансах раньше и именно поэтому поделилась ими с другими.

Какие туристические ошибки на Тенерифе назвала украинка?

Первая ошибка – арендовать электромобиль. На острове есть много склонов и серпантинов, а потому батарея разряжается с бешеной скоростью. Амина поехала на одну из самых популярных туристических локаций – вулкан Тейде – с запасом хода 300 километров, но доехав до места назначения он резко сократился до 30. Неподалеку была только одна зарядная станция, а когда девушка к ней подъехала, то выяснилось, что та не работает.

На Тенерифе вообще мало где можно зарядить электрокар, а потому туристка тратила на это очень много времени. Лучше выбрать топливный автомобиль и не создавать себе лишнего стресса.

Вторая ошибка – не продумать четкий план заранее. Украина поехала на Тенерифе без плана, а потому каждое ее утро начиналось с того, чтобы придумать дела на день и составить маршрут. Если бы план был продуман заранее, то она успела бы значительно больше.

Третья ошибка – поехать на Тенерифе на мало дней. Тенерифе – очень разнообразный остров. Здесь есть огромный национальный парк, самый большой водный парк Европы, живописные деревни посреди гор и красивые архитектурные города. Хочется увидеть каждый уголок острова, но сделать за неделю это невозможно.

Что еще туристам стоит знать о Тенерифе?

Туристический путеводитель Lonely Planet советует туристам выбирать место жительства на острове вблизи тех локаций, которые они планируют посетить. Это сэкономит время на добирание, ведь дороги на Тенерифе извилистые и добраться куда-то может быть дольше, чем кажется.

Обратите внимание! Чтобы увидеть остров, не обязательно арендовать автомобиль. Ранее мы рассказывали историю туристки Елены Литвин, которая увидела все главные места Тенерифе, пользуясь общественным транспортом и заказывая экскурсии на Get Your Guide.

В лучших ресторанах острова столик надо бронировать заранее, иначе вы просто не попадете на ужин. Также эксперты советуют посетить соседние Канарские острова – Ла-Гомера, Ла-Пальма и Эль-Иерро, до которых с Тенерифе можно добраться на пароме.

