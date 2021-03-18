В госпитале Шарм-эль-Шейха борются за жизнь Юрия Юрасюка – известного фронтового волонтера и детского стоматолога из города Ирпень рядом с Киевом. Он в тяжелом состоянии, и подключен к аппарату ИВЛ.

Его жена поселилась рядом с госпиталем, но видеть мужа или узнать о его состоянии ей не удается уже много дней. Об этом рассказал друг волонтера – военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

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Болезнь началась очень резко

Юрасюк вместе с женой Ольгой отдыхал в Египте. Там заболел пневмонией, а ПЦР-тест на COVID оказался положительным.

Его друзья объявили сбор средств на Facebook для дальнейшего лечения и поддержки его семьи.

С нашим другом волонтером случилась беда. Сейчас он в госпитале в Египте под аппаратом ИВЛ. Состояние – стабильно тяжелое, – сообщают знакомые Юрия.

По словам Анатолия, семья из родителей и двух дочерей прилетела на отдых в Шарм-эль-Шейх в первых числах марта. На третий или четвертый день Юрию стало плохо – начал кашлять и задыхаться. Тогда прошел тест, который подтвердил коронавирус. 5 марта обратился к врачу, после чего его забрали в больницу. А уже 9-го подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи не предоставляют информацию и запрещают общаться

Как известно, у других членов семьи COVID не подтвердился, поэтому на самоизоляцию их не отправляли, а помогли организовать возвращение в Украину. Позже Ольга Юрасюк вернулась в Шарм-эль-Шейх и поселилась в гостинице рядом с госпиталем.

Товарищ волонтера говорит, супругам не позволяют видеться и общаться по телефону, хотя Юрий в сознании. Работники больницы объясняют это тем, что ему нужно беречь силы. Также жене не предоставляли подробной информации о здоровье мужа: уровень поражения легких, сатурации, температуру.

Мы подключили посольство Украины в Каире, я как офицер ООН по правам человека также запросил помощь в этой организации. Сегодня их представители должны приехать к Юрию в больницу, чтобы получить информацию о его состоянии, – заявил Анатолий Кушнирчук.

Он сообщил, что волонтера лечат в Sharm International Hospital за счет страховой компании. Дипломаты остаются с родными на связи и оказывают помощь. Кушнирчук отметил, что они готовы после выписки организовать возвращение Юрия с кислородным концентратором.

Сейчас знакомые мужчины собирают средства на случай длительного лечения и для будущей реабилитации. Всех неравнодушных просят помочь.

Номер карты ПриватБанка: 5168757327659993 (Юрасюк Юрий Анатольевич).