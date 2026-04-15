Украинская молодежь может бесплатно посетить Европу: что нужно знать и как подать заявку
- DiscoverEU – это программа Erasmus+, которая позволяет молодежи бесплатно путешествовать по Европе, предоставляя специальный проездной билет для железнодорожных путешествий.
- Участники должны соответствовать возрастным критериям, заполнить онлайн-заявку и могут путешествовать до 7 дней в период с 1 июля 2026 года по 30 сентября 2027 года.
Программа DiscoverEU открывает молодежи уникальную возможность бесплатно путешествовать по Европе и знакомиться с ее культурой, историей и людьми из разных стран. Участники могут получить проездной билет и отправиться в путешествие, которое сочетает образование, опыт и открытие новых горизонтов.
Европа открывает новые возможности для украинской молодежи, которые мечтают путешествовать и познавать мир. В рамках программы DiscoverEU участники могут бесплатно отправиться в путешествие по разным странам континента. Все важные детали читайте в нашей статье.
Кто может принять участие в программе и как это работает?
DiscoverEU – это инициатива программы Erasmus+, которая дает молодежи возможность бесплатно путешествовать по Европе и знакомиться с ее культурным наследием, историей и людьми из разных стран. Участникам предоставляется специальный проездной билет для путешествий преимущественно по железной дороге как наиболее экологичным видом транспорта.
Детали программы DiscoverEU / фото Eunews
В отдельных случаях могут разрешаться другие виды перевозок, в частности для жителей островов или отдаленных регионов. Также участники получают дисконтную карту DiscoverEU, которая дает:
- скидки на проживание;
- культурные мероприятия;
- спорт;
- местный транспорт и другие услуги.
Чтобы принять участие, необходимо соответствовать возрастным критериям (родиться в период с 1 июля 2007 года до 30 июня 2008 года), заполнить онлайн-заявку и пройти короткую викторину (если заявка не подается в составе группы).
В случае успешного отбора участники могут путешествовать до 7 дней в течение одного месяца в период с 1 июля 2026 года по 30 сентября 2027 года. Также предусмотрена возможность путешествовать с друзьями – в группе может быть до 5 человек, если все соответствуют требованиям программы.
После отбора участники получают поддержку от национальных агентств Erasmus+ и становятся официальными послами инициативы, делясь своим опытом в соцсетях под хэштегом #DiscoverEU. Если вас интересует, как подавали заявки предыдущие участники, вы можете узнать больше деталей по этой ссылке.
Частые вопросы
