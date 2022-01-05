Украина попала в пятерку лидеров по возобновлению авиатрафика
Источник:твиттер Евроконтроля
Авиационный трафик в мире постепенно восстанавливается. Евроконтроль, объединяющий провайдеров аэронавигации, определил страны, которые возвращаются к привычному авиатрафику быстрее всего.
Украина также вошла в этот список. В частности, заняла 4 место.
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Наибольшее восстановление трафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали:
- Албания (-8%)
- Босния и Герцеговина (-20%)
- Армения (-22%)
- Украина (-26%)
- Греция (-27%)
В то же время медленнее авиаотрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии.
Авиатрафик над Украиной восстановился на 84% от докризисного показателя
По итогам Украэроруха, в октябре 2021 года было выполнено 25 090 рейсов. Это 83,8% от количества, которое было зафиксировано в допандемический период. Месяц до того, в сентябре, показатель был ниже – 76%.
Как отметил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак, увеличение трафика в небе над Украиной наблюдается преимущественно путем увеличения количества полетов в Симферопольском районе полетной информации.
Также это связано с проактивной работой с авиакомпаниями по использованию транзитного потенциала воздушного пространства Украины.