Украина и Перу вводят взаимный безвизовый режим

Украина и Перу официально вводят безвизовый режим для граждан своих стран. Теперь граждане Перу смогут находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее соответствующее соглашение между Кабинетом Министров и правительством Перу подписал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и в Украине Альберто Эфраин Уилфредо Салас Бараон.

Важно Беларусь изменила правила безвиза для иностранных туристов

Подписание соглашения состоялось еще 15 июля. Оно вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу на срок до 90 дней в течение 180 дней. Как ранее отметили в МИД Украины, расширение безвиза с Перу:

увеличит количество межчеловеческих контактов,

будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами.

Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу на срок до 183 дней, которую Перу ввела односторонним решением в 2003 году.

В документе есть положение, которое позволяет сторонам применять к гражданам государств другой стороны национальное законодательство, если оно предусматривает более благоприятные условия.

Интересно Как в "Слуге народа": в Перу президентом стал школьный учитель

Какие документы нужны для въезда

Чтобы воспользоваться возможностью, путешественникам нужно иметь документы, подтверждающие туристическую цель их путешествия. Кроме биометрического паспорта пограничники Перу могут попросить показать бронирование апартаментов или обратные билеты.