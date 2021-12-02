Украина и Исландия подписали соглашение об авиасообщении

В рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир.

Министры иностранных дел подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Исландии о воздушном сообщении. Это, отмечают на сайте министерства, откроет новые возможности для путешествий украинцев.

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Что нужно знать о соглашении

Прежде всего, соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между Украиной и Исландией, а также:

определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий;

устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов;

предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа;

содержит положения по авиационной безопасности;

устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении / Фото mfa

Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Оно создаст новые возможности для путешествий украинцев и дополнительно откроет нашу страну миру.

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей, что будет способствовать развитию отношений между нашими странами.