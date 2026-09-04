Если хочется продлить пляжный сезон, стоит обратить внимание на эти направления, пишет Travel Off Path. Несколько удивительных мест прекрасно подходят для отдыха в начале осени.

Куда поехать осенью?

Ксамиль, Албания

Албанский Ксамиль привлекает туристов красивыми голубыми водами и светлыми пляжами. Побережье здесь состоит из небольших бухт и живописных участков берега.

Преимуществом курорта является отдых у моря без значительных затрат, поскольку отпуск на известных средиземноморских курортах значительно дороже. Выбор вариантов проживания достаточно большой, а в местных заведениях подают свежие морепродукты.

Летом Ксамиль очень переполнен туристами, поэтому начало осени может стать хорошей альтернативой. В сентябре людей гораздо меньше, а погодные условия комфортны для отдыха у моря.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Маронти, Искья

На итальянском острове Искья расположен самый большой пляж Маронти. Он отличается темным вулканическим песком, а теплая вода и зеленые склоны создают идеальные условия для отдыха на побережье.

Помимо пляжа, остров предлагает великолепные живописные пейзажи, вкусную местную кухню и традиционную архитектуру. Здесь царит довольно спокойный ритм жизни, что привлекает тех путешественников, которые не любят суеты.

Прая-да-Адрага, Португалия

Любителям дикой природы стоит обратить внимание на Прайя-да-Адрага. Этот пляж расположен в природном парке недалеко от Лиссабона.

Побережье здесь окружают высокие скалы, большие камни, а на берег выходят мощные волны Атлантического океана.

Однако вода на пляже прохладная, поэтому сюда лучше ехать ради пейзажей, прогулок, красивых закатов и т. п. Рядом с пляжем есть ресторан, где можно попробовать свежие морепродукты.

Кроме того, отсюда можно взять машину напрокат и отправиться по живописной прибрежной дороге в Лиссабон.

Рамла-Бей, Гозо

На мальтийском острове Гозо расположена бухта Рамла-Бей, которая отличается необычным цветом песка. Ее берег имеет золотисто-красный оттенок, контрастирующий с синим морем и зелеными склонами.

В целом Гозо более спокойный, чем оживленные районы Мальты. Остров подойдет тем, кто хочет провести время на пляже, покататься по живописным дорогам и исследовать окрестности.

Добраться до Гозо можно на пароме с Мальты, а для дальнейших поездок по острову удобно арендовать транспорт и самостоятельно исследовать побережье.

Саракинико, Милос

Этот пляж на острове Милос сложно спутать с каким-либо другим. Вместо привычного песчаного берега здесь можно увидеть белые вулканические породы, контрастирующие с голубой водой Эгейского моря.

Причудливые формы скал создают здесь пейзаж, напоминающий поверхность Луны. Именно поэтому Саракино считается одним из самых необычных пляжей Европы.

Посетители здесь не ищут песка для отдыха, поскольку можно просто устроиться на гладких белых камнях, а затем спуститься в воду.