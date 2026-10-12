Целые острова со мусором и ни одной собаки: 10 странных фактов о Мальдивах, в которые сложно поверить

При упоминании о Мальдивах туристы представляют себе белоснежные пляжи, бирюзовую воду и роскошные виллы посреди океана. Однако за этой идиллической картинкой скрывается немало необычных особенностей, которые могут удивить даже опытных путешественников.

Жизнь на Мальдивах имеет свои правила, традиции и особенности, о которых туристы не всегда знают перед поездкой. Некоторые из них могут показаться необычными, другие – даже шокировать. 24 Канал расскажет 10 интересных фактов о Мальдивах, которые помогут посмотреть на этот райский уголок мира совсем по-другому.

Что туристам нужно знать о Мальдивах?

1. Мальдивы – самая низкорасположенная страна мира. Ее средняя высота над уровнем моря составляет всего около 1,5 метра, а самая высокая точка находится чуть выше 2 метров. При этом страна состоит из около 1196 островов, большинство из которых можно обойти максимум за 40 минут, а некоторые – даже за 10 минут.

2. На Мальдивах нет собак, а их ввоз строго запрещен. Причин несколько. Во-первых, Мальдивы – это суннитское мусульманское государство, где, согласно исламским традициям, собаки считаются нечистыми животными. Во-вторых, страна очень ограничена в ресурсах и полностью зависит от импорта продуктов, поэтому здесь не могут кормить бездомных собак. К сожалению, туристам своих домашних питомцев также придется оставить дома.

3. На Мальдивах есть пляжи, которые светятся ночью. Это удивительное природное явление называется биолюминесценцией и вызвано фитопланктоном, который светится ярко-голубым светом при механическом воздействии – например, от волн или шагов по влажному песку.

Пляж на Мальдивах, светящийся ночью: видео @trave1luxury

4. Алкоголь в стране запрещен. Если его провезти в чемодане, то в лучшем случае вас оштрафуют, а в худшем – арестуют. Туристам разрешено употреблять алкоголь исключительно на курортных островах, имеющих специальные лицензии.

5. На Мальдивах есть целые острова, покрытые мусором. Это одно из печальных последствий туризма. Например, остров Тилафуши был искусственно создан в 1991 году как главная свалка страны. Сейчас сюда свозят тонны отходов из Мале и соседних курортов.

6. Мальдивы – одно из лучших мест в мире для плавания с китовыми акулами. Они являются самыми крупными рыбами на планете, достигают более 10 – 12 метров в длину, но питаются исключительно планктоном и мелкой рыбой, поэтому абсолютно безопасны для людей.



Пляж на Мальдивах / Фото JHV World

7. В стране нет ни одной естественной реки или ручья. Причина заключается в небольшой площади архипелага и его низком расположении. Пресную воду здесь в основном получают путем опреснения морской, что довольно дорого.

8. На Мальдивах нет ядовитых змей, которые обычно обитают в тропиках.

9. Время на этих райских островах идет по-разному. Некоторые отели устанавливают собственное островное время, которое на час или два опережает официальное в стране. Это делают для того, чтобы у туристов было больше светлого времени суток вечером, они дольше наслаждались закатом и отдыхом.

10. Электронные сигареты и вейпы на островах запрещены. Даже туристам нельзя их ввозить. Правительство страны приняло такое решение для защиты здоровья молодежи.