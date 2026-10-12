Життя на Мальдівах має свої правила, традиції та особливості, про які туристи не завжди знають перед поїздкою. Деякі з них можуть здатися незвичними, інші – навіть шокувати. 24 Канал розкаже 10 цікавих фактів про Мальдіви, які допоможуть поглянути на цей райський куточок світу зовсім по-іншому.

Що туристам треба знати про Мальдіви?

1. Мальдіви – найнижча країна світу. Її середня висота над рівнем моря становить лише близько 1,5 метра, а найвища точка лежить трохи вище ніж 2 метри. При цьому країна складається з близько 1196 островів, більшість з яких можна обійти максимум за 40 хвилин, деякі – навіть за 10 хвилин.

2. На Мальдівах немає собак, а їхнє ввезення суворо заборонене. Причина є декілька. По-перше, Мальдіви – це сунітська мусульманська держава, де згідно з ісламськими традиціями собаки вважаються нечистими тваринами. По-друге, країна дуже обмежена у ресурсах і повністю залежить від імпорту продуктів, тож тут не можуть годувати безпритульних собак. На жаль, туристам своїх домашніх улюбленців також доведеться залишити вдома.

3. На Мальдівах є пляжі, які світяться вночі. Це дивовижне природне явище називається біолюмінесценція й спричинене фітопланктоном, який світиться яскраво-блакитним світлом при механічному подразненні – наприклад, від хвиль або кроків на вологому піску.

Пляж на Мальдівах, який світиться вночі: відео @trave1luxury

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4. Алкоголь в країні заборонений. Якщо його провезти у валізі, то у кращому випадку вас оштрафують, а в гіршому – заарештують. Туристам алкоголь дозволено вживати виключно на курортних островах, які мають спеціальні ліцензії.

5. На Мальдівах є цілі острови зі сміттям. Це один із сумних наслідків туризму. Наприклад, острів Тілафуші штучно створили у 1991 році як головне сміттєзвалище країни. Нині сюди звозять тонни відходів з Мале та сусідніх курортів.

6. Мальдіви – одне з найкращих місць у світі для плавання з китовими акулами. Вони є найбільшими рибами на планеті, сягають понад 10 – 12 метрів у довжину, але харчуються виключно планктоном і дрібною рибою, тому є абсолютно безпечними для людей.



Пляж на Мальдівах / Фото JHV World

7. У країні нема жодної природної річки чи струмка. Причина полягає у малій площі архіпелагу і його низькому розташуванні. Прісну воду тут переважно отримують шляхом опріснення морської, що є досить дорого.

8. На Мальдівах нема отруйних змій, які зазвичай живуть у тропіках.

9. Час на цих райських островах йде по-різному. Деякі готелі встановлюють власний острівний час, який на годину або дві випереджає офіційний у країні. Це роблять для того, щоб туристи мали більше світлового дня ввечері, довше насолоджувалися заходом сонця та відпочинком.

10. Електронні сигарети і вейпи на островах заборонені. Навіть туристам не можна їх привозити. Уряд країни схвалив таке рішення для захисту здоров'я молоді.