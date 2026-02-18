5 островов Испании, на которые не так легко попасть: что в них особенного

По всему миру есть отдаленные уголки, до которых трудно или почти невозможно добраться, и Испания не стала исключением: здесь скрыто пять островов, хранящих свои тайны.

Потрясающий архипелаг с жуткой историей, остается преимущественно изолированным от современного мира. Мар-Менор в испанском регионе Мурсия известен не только спокойными солеными водами и прекрасным климатом, но и пятью островами, возникших в результате подводной вулканической активности, рассказывает Mirror.

К каким испанским островам сложно добраться и почему?

Они образовались миллионы лет назад и впоследствии превратились одновременно в туристическую аттракцию и природный заповедник. Вдоль ее берегов выросли отели и бары, тогда как острова остаются охраняемой территорией, редко посещаемой туристами, с особым статусом охраняемой зоны для птиц.



Остров Барон / фото Википедии

Добраться до островов непросто, но возможно – по предварительной организации через операторов лодочных туров, которые имеют разрешение пришвартовываться в определенных местах архипелага. Остров Барон – самый большой в Мар-Меноре, площадью 94 гектара, природный заповедник и частная собственность семьи Фигероа. Доступ сюда возможен только через туры на лодке Flippa или по личному приглашению владельцев.

До 10 взрослых могут разместиться в 7 двухместных номерах. Коттеджи и Охотничий Домик оформлены в средиземноморском стиле. Башня имеет 3 спальни, 2 гостиные и мини-кухни на 5 этажах, в 20 минутах ходьбы от пляжа, рассказывается в Vladi Private Islands.

Для отдыха гостям доступны лодка, яхта, подводное плавание, катание на Hobie Cat, рыбалка, три поля для гольфа и посещение средневековых городов поблизости. Лучшее время для путешествия – это март – июнь или сентябрь – декабрь. На острове расположены дворец и башня 19 века. Чаще же здесь можно встретить диких муфлонов.

Остров Пердигера когда-то славился популяцией куропаток и соединялся дамбой с островом Эспартера. В течение испанской гражданской войны он служил местом бомбардировок, из-за чего остатки взрывчатки долгое время делали его опасным для посетителей.



Остров Пердигера / фото Википедии

Чрезмерное пешеходное движение в 90-х вызвало эрозию берегов, а с 2007 года доступ ограничен. Остров Оленя – 16 гектаров вулканической земли на юге лагуны. Его искусственная дамба была демонтирована для сохранения деликатной экосистемы.

Остров Круглый – самый маленький из пяти, почти не посещаемый людьми и служит местом гнездования водоплавающих птиц. Остров Субъекта расположен ближе всего к береговой линии в уединенном районе Кала-дель-Пино, где растут тимьян и лаванда.

Какие острова Испании стоит посетить?