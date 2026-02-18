5 островов Испании, на которые не так легко попасть: что в них особенного
- Мар-Менор в Испании известен изолированными островами, возникшими из-за подводной вулканической активности и имеющими статус природного заповедника.
- Доступ к островам ограничен, возможен только через организованные туры, а каждый остров имеет свою уникальную историю и экосистему.
По всему миру есть отдаленные уголки, до которых трудно или почти невозможно добраться, и Испания не стала исключением: здесь скрыто пять островов, хранящих свои тайны.
Потрясающий архипелаг с жуткой историей, остается преимущественно изолированным от современного мира. Мар-Менор в испанском регионе Мурсия известен не только спокойными солеными водами и прекрасным климатом, но и пятью островами, возникших в результате подводной вулканической активности, рассказывает Mirror.
Смотрите также "Новая Майорка", где цены в 2 раза ниже: какое направление набирает популярность среди туристов
К каким испанским островам сложно добраться и почему?
Они образовались миллионы лет назад и впоследствии превратились одновременно в туристическую аттракцию и природный заповедник. Вдоль ее берегов выросли отели и бары, тогда как острова остаются охраняемой территорией, редко посещаемой туристами, с особым статусом охраняемой зоны для птиц.
Добраться до островов непросто, но возможно – по предварительной организации через операторов лодочных туров, которые имеют разрешение пришвартовываться в определенных местах архипелага. Остров Барон – самый большой в Мар-Меноре, площадью 94 гектара, природный заповедник и частная собственность семьи Фигероа. Доступ сюда возможен только через туры на лодке Flippa или по личному приглашению владельцев.
До 10 взрослых могут разместиться в 7 двухместных номерах. Коттеджи и Охотничий Домик оформлены в средиземноморском стиле. Башня имеет 3 спальни, 2 гостиные и мини-кухни на 5 этажах, в 20 минутах ходьбы от пляжа, рассказывается в Vladi Private Islands.
Для отдыха гостям доступны лодка, яхта, подводное плавание, катание на Hobie Cat, рыбалка, три поля для гольфа и посещение средневековых городов поблизости. Лучшее время для путешествия – это март – июнь или сентябрь – декабрь. На острове расположены дворец и башня 19 века. Чаще же здесь можно встретить диких муфлонов.
Остров Пердигера когда-то славился популяцией куропаток и соединялся дамбой с островом Эспартера. В течение испанской гражданской войны он служил местом бомбардировок, из-за чего остатки взрывчатки долгое время делали его опасным для посетителей.
Остров Пердигера / фото Википедии
Чрезмерное пешеходное движение в 90-х вызвало эрозию берегов, а с 2007 года доступ ограничен. Остров Оленя – 16 гектаров вулканической земли на юге лагуны. Его искусственная дамба была демонтирована для сохранения деликатной экосистемы.
Смотрите также Какая страна является идеальной для морского отпуска на любой вкус
Остров Круглый – самый маленький из пяти, почти не посещаемый людьми и служит местом гнездования водоплавающих птиц. Остров Субъекта расположен ближе всего к береговой линии в уединенном районе Кала-дель-Пино, где растут тимьян и лаванда.
Какие острова Испании стоит посетить?
Мы уже рассказывали о малоизвестных островах Испании, которое не хуже Мальдивских островов. Речь идет о трех основных островах: Монтеагудо, До Фару и Сан-Мартиньо. Два из них соединены уникальной песчаной полосой длиной более километра. С одной стороны здесь спокойная лагуна, с другой открытый Атлантический океан.
Или же, узнайте о острове в Испании, где в январе 21 градус тепла. Остров Гомера на Канарских островах известен своими живописными пейзажами и теплой погодой в январе, идеален для тихого и спокойного отдыха.
Частые вопросы
Почему архипелаг Мар-Менор в Испании остается изолированным от современного мира?
Архипелаг Мар-Менор остается изолированным от современного мира из-за его статуса природного заповедника и охраняемой зоны для птиц. Это затрудняет доступ к островам, которые редко посещаются туристами. Добраться до них возможно только через специальные туры с разрешением на пришвартовку.
Какие особенности имеет остров Барон в Мар-Меноре?
Остров Барон – самый большой в Мар-Меноре, площадью 94 гектара. Это природный заповедник и частная собственность семьи Фигероа. Доступ сюда возможен только через туры на лодке Flippa или по личному приглашению владельцев. На острове есть коттеджи, охотничий домик, башня и различные развлечения, такие как рыбалка и гольф.
Какие природные и исторические особенности имеют другие острова архипелага?
Остров Пердигера известен своим прошлым как место бомбардировок во время испанской гражданской войны, а остров Оленя имеет вулканическую землю с демонтированной дамбой для сохранения экосистемы. Остров Круглый служит местом гнездования водоплавающих птиц, а остров Субъект расположен в уединенном районе с богатой растительностью.