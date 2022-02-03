Поэтому на следующей неделе государство отменит большинство коронавирусных ограничений.

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Швеция отменяет почти все COVID-ограничения

О том, что почти все ограничения будут сняты, и работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу, объявили премьер-министр Магдалена Андерссон, министр здравоохранения Лена Галленгрен и генеральный директор Агентства здравоохранения Карин Тегмарк Визелл.

Пандемия не окончилась, но вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к тому, что Швеция снова откроется,

– заявила Андерссон.

Так, с 9 февраля будут отменены следующие ограничения:

снова позволят проводить массовые мероприятия;

снимут ограничения на работу заведений (рестораны должны закрываться в 23:00);

в заведениях с концертами или другими развлечениями могут быть заняты только сидячие места, а на частных вечеринках в арендованных местах – максимум 20 человек;

будет снято требование предоставлять "паспорта вакцинации" для посещения общественных мест;

работников снова вернут в офисы – необязательно находиться на "дистанционке".

Впрочем, останутся некоторые рекомендации для невакцинированных и имеющих симптомы COVID-19.

По словам правительства, решение об отмене этих требований было принято на основе ряда факторов, в частности, на том, что "Омикрон", похоже, более мягкий вариант вируса. Также оказал влияние процент вакцинированного населения Швеции.

COVID-19 в Швеции: по данным Worldometer, по состоянию на 3 февраля 2022 года в стране выявлено 2 223 115 случаев заражения, из них 15 991 летальный.