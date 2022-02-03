Поэтому на следующей неделе государство отменит большинство коронавирусных ограничений.
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Швеция отменяет почти все COVID-ограничения
О том, что почти все ограничения будут сняты, и работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу, объявили премьер-министр Магдалена Андерссон, министр здравоохранения Лена Галленгрен и генеральный директор Агентства здравоохранения Карин Тегмарк Визелл.
Пандемия не окончилась, но вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к тому, что Швеция снова откроется,
– заявила Андерссон.
Так, с 9 февраля будут отменены следующие ограничения:
- снова позволят проводить массовые мероприятия;
- снимут ограничения на работу заведений (рестораны должны закрываться в 23:00);
- в заведениях с концертами или другими развлечениями могут быть заняты только сидячие места, а на частных вечеринках в арендованных местах – максимум 20 человек;
- будет снято требование предоставлять "паспорта вакцинации" для посещения общественных мест;
- работников снова вернут в офисы – необязательно находиться на "дистанционке".
Впрочем, останутся некоторые рекомендации для невакцинированных и имеющих симптомы COVID-19.
По словам правительства, решение об отмене этих требований было принято на основе ряда факторов, в частности, на том, что "Омикрон", похоже, более мягкий вариант вируса. Также оказал влияние процент вакцинированного населения Швеции.