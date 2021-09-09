Turkish Airlines запускает полеты из Николаева в Стамбул
Источник:avianews.com
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запустит рейсы из Николаева в Стамбул. Полеты планируется осуществлять с 23 сентября 2021 года.
Такое решение связано с отменой рейсов из Стамбула в соседней аэропорт Херсона, который закроют из-за ремонта полосы. Об этом сообщил директор международного аэропорта "Николаев" Федор Барна.
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Друзья, после длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира Turkish Airlines рад анонсировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта Николаев!
– заявил Барна.
Рейсы Стамбул – Николаев будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Расписание будет смешанным с вылетом в разное время.
Расписание рейсов
- Стамбул 8:00 – Николаев 9:40 – среда, пятница, воскресенье
- Николаев 10:30 – Стамбул 12:15 – среда, пятница, воскресенье
- Стамбул 16:35 – Николаев 18:15 – понедельник, четверг
- Николаев 19:05 – Стамбул 20:05 – понедельник, четверг
Такой график сделан для того, чтобы увеличить число возможных стыковок рейсов через Стамбул.
Цена авиабилетов
Билеты на рейс Николаев – Стамбул уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании с ценой от 235 долларов за перелет в обе стороны.
Условия въезда в Турцию
Для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
От этих обязательств освобождаются дети до 6 лет и транзитные пассажиры.
Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.По данным Worldometer, по состоянию на 8 сентября 2021 года в Турции обнаружено 6 542 654 случаи заражения коронавирусом, из них 58 651 летальный.
Заметим, с 6 сентября в Турции ввели новые правила посещений общественных мест и пользования транспортом среди невакцинированных граждан.