Turkish Airlines разрешила пассажирам бесплатно вернуть или обменять билеты в Украину: детали

14 февраля 2022 , 10:42
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Источник:

Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила пассажирам, желающим лететь в Украину, бесплатно изменить бронирование или вернуть деньги за билеты. Сделать это можно до 28 февраля.

Речь идет о тех, кто бронировал рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с 13 по 28 февраля 2022 года.

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Turkish Airlines разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину

Так, пассажиры получили дополнительные права на смену и возмещение. Такое решение было принято на фоне "нынешней ситуации в Украине".

В связи с нынешней ситуацией в Украине пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину с 13 февраля по 28 февраля 2022 года, получили дополнительные права на изменение и возмещение,
– говорится в сообщении.

Изменение бронирования: условия

  • Право на перебронирование бесплатно (при условии, что новый рейс предназначен для того же маршрута и салона), если запрашиваемая дата полета не позже 31.03.2022.
  • Изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета.
  • Срок действия билетов может быть продлен до 31.03.2022 без каких-либо сборов или штрафов (смена на открытый билет).

Возврат средств: условия

  • Неиспользованные билеты можно вернуть.
  • За частично использованные билеты (билеты на поездки, которые не были завершены) возвращается только неиспользованная часть билета.
Обратите внимание! Изменить билеты и вернуть средства можно через офисы продаж Turkish Airlines, колл-центр и агентства, в которых был приобретен билет.

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Проблемы с авиасообщением в Украине: что известно

  • 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.
  • Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя.
  • В Украеродвижении заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.
  • В то же время, до 19 февраля компаниям советуют избегать полетов над Черным морем.
  • Компания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.
  • В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.
Автор: Марта Касіянчук