Туризм на фоне пандемии: где отдыхали европейские туристы в 2021 году
Источник:Schengenvisainfo
Европейский совет по путешествиям (ETC) обнаружил, что количество поездок между странами-членами ЕС, снизилось на 63% в сравнении с допандемическими временами.
Кроме того, портал Schengenvisainfo.com отметил, что наибольшее количество путешествий пришлось на период сентября. Рассказываем о других данных.
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Как изменилась частота полетов по Европе
Рейсы из Германии
Количество рейсов из Германии в августе этого года упало на 35,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В то же время поездки из Германии в Хорватию, где раньше были введены довольно мягкие правила поездок, возобновились. Они почти достигли уровня пандемии и показали снижение всего на 3,3%.
Статистика указывает на то, что в октябре был высок спрос на путешествия по Средиземному морю,
– указано в отчете ETC.
Рейсы из Франции
Во Франции количество вылетающих рейсов сократилось на 24,8% по сравнению с докарантинным периодом. Единственным направлением, где зафиксирован рост, стало княжество Монако. Отмечается, что именно это микрогосударство французы выбирали для отпусков. Кроме того, значительная часть рейсов отправлялась в Хорватию и Исландию. Однако средний показатель прибытия туристов в этих странах все равно снизился на 34,1%.
Рейсы из Италии
В Италии в августе 2021 года количество рейсов сократилось на 23,8%. Это самый низкий показатель среди всех рынков, указанных выше. Самое существенное снижение количества туристов из Италии было зарегистрировано в Люксембурге.
Наименее посещаемые страны
Несмотря на то, что в Люксембурге в течение 2021 года были отмечены быстрые темпы вакцинации, количество прибывших в страну снизилось на 33%.
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Одной из наименее посещаемых стран ЕС стала Чехия. В отчете это связывается с жесткими ограничениями даже в пиковый период туризма летом.
Также в отчете отмечается, что в этом году гораздо реже посещали континентальную Европу жители Великобритании. Авиаперелеты из этой страны по сравнению с 2019 годом сократились на 49%.
Какие страны ЕС пострадали меньше всего
В Хорватии сокращение доходов в сферу туризма составляет всего 22,3%, за ней следует Болгария, которая также продемонстрировала умеренное снижение – до 24,9%.