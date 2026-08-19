Туристическая гид Татьяна поделилась на своей странице в инстаграме @bcn.conmigo собственным рейтингом мест, которые, по ее мнению, не стоят своих денег. По ее словам, в одних местах посещение занимает слишком мало времени, в других – завышена цена, а в некоторых случаях эти деньги можно потратить на другие впечатления.

В то же время гид подчеркнула, что составленный список является субъективным, ведь у туристов разные вкусы и ожидания. Поэтому его стоит воспринимать как совет, который поможет решить, на что потратить бюджет во время путешествия.

Какие достопримечательности в Барселоне слишком дорогие?

Музей восковых фигур – 23 евро. Гид отметила, что сам музей неплохой, однако за билет такой стоимости она ожидала бы гораздо большего. По ее словам, всю экспозицию можно осмотреть примерно за час, поэтому цена не совсем соответствует продолжительности посещения.

Канатная дорога Мирамар – 12,50 евро. Туристы смогут увидеть великолепные виды на Барселону, однако минусом Татьяна называет продолжительность поездки, которая занимает всего несколько минут. За эти деньги можно было бы получить гораздо больше впечатлений.

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Парк Гуэль – 18 евро. Этот парк является одним из самых известных в Барселоне, однако гид считает, что платная часть не настолько большая, чтобы полностью оправдать стоимость билета.

Дом Мила – 29 евро. Эта достопримечательность заслуживает внимания, однако Татьяна советует хорошо подумать, если у туриста есть бюджет только на один объект Гауди.

Дом Бальо – от 29 евро. Это один из самых дорогих билетов среди главных произведений Гауди в Барселоне. По мнению гида, впечатления от посещения не совсем соответствуют такой стоимости.

Гид рассказала, почему не стоит переплачивать в Барселоне

В то же время есть место, которое гид однозначно советует посетить – это Саграда Фамилия. Хотя вход стоит 26 евро, она считает эту достопримечательность одним из лучших вариантов в Барселоне с точки зрения соотношения цены и качества.

В июне уже завершили строительство Башни Иисуса Христа – центральной и самой высокой башни храма Саграда Фамилия, которую освятил Папа Лев XIV. После завершения строительства Башни Иисуса Христа храм стал самым высоким в мире, однако работы на территории комплекса продлятся еще около 10 лет.