Туристы массово съезжаются на Кипр: чем обусловлен ажиотаж

12 февраля 2022 , 15:53
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Источник:

Schengenvisainfo

Согласно данным Статистической службы Кипра, в сентябре 2021 года остров посетили 339 242 туриста. Эта цифра на 288,4% превышает показатель аналогичного периода в 2020 году.

В то же время, в ведомстве отмечают, что страна до сих пор не вернулась к показателям, которые фиксировали перед пандемией. Аналитики говорят о сокращении посетителей на 35,3%, добавляя, что раньше сезона Кипр посещало 524 707 туристов.

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Откуда приезжают туристы

Наибольшее количество иностранных туристов прибыло на Кипр из:

  • Великобритании – 97 741 туриста, что составляет 28,8% всех посетителей,
  • России – 88 983 туриста,
  • Польши – 20 625 туристов,
  • Украины – 14 767 туристов,
  • Греции – 19 944 туриста,
  • Германии – 12 608 туристов.


Откуда приезжают туристы на Кипр / Фото schengenvisainfo

Цель визита

Основными причинами посещений в сентябре были:

  • праздник (86,6%),
  • посещение друзей и родственников (9,3%),
  • деловые поездки (4,1%).
Обратите внимание! В прошлом году министр туризма Кипра Саввас Пердиос запустил рекламную кампанию по привлечению иностранных туристов в Кипр в 27 странах.

Важно, что у нас сохраняется большой процент регулярных рейсов, в основном из стран Европейского Союза. Это значит, что зимняя рекламная кампания более важна, и она требует больших затрат по сравнению с летней,
– подытожил министр.

Несмотря на пандемию COVID-19 и нанесенный ею ущерб, в свежих отчетах страны отмечен положительный результат по привлечению туристов.

Автор: Юлія Бабич