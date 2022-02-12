Туристы массово съезжаются на Кипр: чем обусловлен ажиотаж
Источник:Schengenvisainfo
Согласно данным Статистической службы Кипра, в сентябре 2021 года остров посетили 339 242 туриста. Эта цифра на 288,4% превышает показатель аналогичного периода в 2020 году.
В то же время, в ведомстве отмечают, что страна до сих пор не вернулась к показателям, которые фиксировали перед пандемией. Аналитики говорят о сокращении посетителей на 35,3%, добавляя, что раньше сезона Кипр посещало 524 707 туристов.
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Откуда приезжают туристы
Наибольшее количество иностранных туристов прибыло на Кипр из:
- Великобритании – 97 741 туриста, что составляет 28,8% всех посетителей,
- России – 88 983 туриста,
- Польши – 20 625 туристов,
- Украины – 14 767 туристов,
- Греции – 19 944 туриста,
- Германии – 12 608 туристов.
Откуда приезжают туристы на Кипр / Фото schengenvisainfo
Цель визита
Основными причинами посещений в сентябре были:
- праздник (86,6%),
- посещение друзей и родственников (9,3%),
- деловые поездки (4,1%).
Важно, что у нас сохраняется большой процент регулярных рейсов, в основном из стран Европейского Союза. Это значит, что зимняя рекламная кампания более важна, и она требует больших затрат по сравнению с летней,
– подытожил министр.
Несмотря на пандемию COVID-19 и нанесенный ею ущерб, в свежих отчетах страны отмечен положительный результат по привлечению туристов.