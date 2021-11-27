Туристов предупредили об ухудшении ситуации с COVID-19 в странах ЕС
Источник:Schengen Visa info
Вскоре после того, как Европейская комиссия предложила новые правила для путешествий в рамках ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) объявил, что ситуация с COVID-19 на континенте "хуже, чем когда-либо".
На неделе стало известно, что комиссия планирует разрешить въезд в страны ЕС всем лицам, имеющим электронный COVID-сертификат или другой эквивалентный ему документ, подтверждающий, что его владелец вакцинирован одной из вакцин, утвержденной ВОЗ. При этом страна, из которой прибывает человек, не имеет значения.
К теме ЕС планирует сократить срок действия COVID-сертификатов: что изменится для туристов
Это означает, что привычная система "зеленого" списка стран ЕС может быть отменена.
Повышенный уровень инфицирования
Однако, несмотря на эти рекомендации, пока все же неясно, смогут ли граждане ЕС и не входящие в Евросоюз страны беспрепятственно совершать поездки в ближайшее время. Ведь ситуация с COVID в Европе значительно ухудшилась.
Согласно последнему обновлению карт, опубликованных по рекомендации Совета по правилам передвижения по Европе, все государства-члены ЕС выявили повышенный уровень инфицирования за последние 7 дней,
– говорится в публикации.
По этой причине ECDC предлагает всем, особенно невакцинированным и не выздоровевшим, воздерживаться от путешествий.
COVID-19 в странах ЕС: актуальная информация
Уровень заболеваемости коронавирусом в Европе / Фото ECDC
- Согласно данным, предоставленным Европейским агентством здравоохранения, большинство стран-членов ЕС, в частности Австрия, Бельгия, Чехия, половина Болгарии, Хорватия, Эстония, Ирландия, Исландия, Польша, Нидерланды, Латвия, Литва, Греция, Венгрия, Лихтенштейн, Словения и Словакия сейчас находятся в "темно-красном" списке.
- Список был обновлен после того, как во всех этих странах зарегистрировали более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей, а также, где были получены положительные результаты теста более 4% от их общего количества за последние 2 недели.
- Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что из всех государств-членов – Польша, Нидерланды, Чехия и Бельгия сообщили о самых высоких показателях инфицирования.
- За последние 7 дней в Польше зарегистрировано 154 317 новых случаев заражения. За тот же период Нидерланды сообщили о 156 921 случае, за ними следуют Чехия со 117 409 случаями и Бельгия с 85 308 соответственно.
- О росте количества зафиксированных случаев заражения COVID-19 также сообщили Испания, Португалия и Франция.