Никакого алкоголя и сладостей: путешественница рассказала, как экономит в путешествиях

Путешествия – это недешевое удовольствие. Однако сейчас многие туристы умеют планировать бюджетные поездки, которые не бьют по кошельку. Для этого они придерживаются некоторых важных правил.

Украинка, которая обожает путешествия и ведет свой блог в тиктоке о них под ником @undati.nomad, рассказала, как ей удается планировать бюджетные путешествия.

Каких правил придерживается блогерша, чтобы бюджетно путешествовать?

Прежде всего, все свои путешествия женщина планирует самостоятельно и не обращается к турагентам. Путешественница знает о тревел-лайфхаках абсолютно все, а потому любит планировать самостоятельно.

По ее словам, самыми дорогими в каждом путешествии являются билеты и проживание. Чтобы уменьшить эту часть расходов, женщина выработала собственный подход.

Билеты она покупает заранее , ведь чем ближе к дате путешествия, тем дороже они становятся.

Жилье бронирует в последний момент – уже в аэропорту. Дело в том, что владельцы апартаментов или гостиницы делают очень хорошие скидки на жилье, которое никто не забронировал. Однако такой подход может не подойти для тех, кто планирует оставаться в одном месте на долгое время. Путешественница обычно постоянно передвигается и бронирует жилье в одном месте на 2 дня. Если бы ей пришлось искать номер или апартаменты сразу на 7 дней, то она не уверена, что нашла бы достойный вариант в последний момент.

Обратите внимание! Есть определенные даты, когда перелеты дешевле, а потому можно хорошо сэкономить на путешествии. Например, как пишет Mirror, в период с конца апреля и до конца мая билеты на авиаперелеты обычно очень выгодные, ведь еще не начался сезон летних отпусков.

Следующее правило бюджетной поездки – это экономия на багаже. Украинка уже давно не берет с собой много лишней одежды, а обдумывает все образы заранее и берет только необходимое.

Последнее правило довольно неожиданное – путешественница отказалась от алкоголя, а потому экономит до 80% бюджета, который раньше тратила на еду. Выяснилось, что без коктейлей и другого алкоголя путешествия значительно дешевле. То же касается сладостей – украинка не ест сладкое, а потому может экономить на десертах и других вкусностях.

