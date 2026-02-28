Тур по самой большой пещере Украины: туристка рассказала о ценах и впечатлениях под землей

Более двух сотен километров подземных ходов, лабиринты гипсовых коридоров и абсолютная тишина, которую нарушает лишь звук собственных шагов – так начинается знакомство с самой большой пещерой Украины. Оптимистическая – это не просто туристический объект, а настоящий подземный мир, где легко потерять ощущение времени и масштаба.

Пещера Оптимистическая недостаточно оборудована для массового туризма, поэтому попасть сюда можно только в сопровождении спелеолога. Учитывая огромные размеры пещеры, посетителям предлагают различные по продолжительности экскурсии. Алина Миндарева исследовала центральный район пещеры и поделилась видео с тура в своем тиктоке.

Как проходит экскурсия по пещере Оптимистическая?

Алина добиралась до Каменца-Подольского, а уже оттуда ее группу ждал трансфер в спелеохату возле пещеры. Здесь девушки переоделись и оставили свои вещи. К слову, все снаряжение можно арендовать прямо на месте. Экскурсию проводил 65-летний гид, который, по словам автора видео, передвигался по пещере как настоящая суперзвезда. С таким гидом точно не страшно опускаться на 40 метров под землю.

На входе в пещеру спали летучие мыши. Очень важно не беспокоить их и не трогать руками – если летучие мыши проснутся, то могут уже не пережить зиму.

Группа переходила по очень узким коридорам, иногда даже приходилось идти на четвереньках или перепрыгивать через камни. По дороге они видели огромные гипсовые образования, которые пропускают свет, много черных и белых кристаллов, которые невероятно сияют. Трогать кристаллы нельзя – они перестанут расти. В пещере много глины, поэтому на потеху туристам из нее сделали интересные скульптуры.

Алина была в восторге от безграничной тишины и красоты пещеры. Она призналась, что здесь чувствовала себя спокойнее, чем на поверхности. Кстати, туристка забыла взять с собой воду, а потому попробовала на вкус подземные воды Оптимистической.

Сколько стоит увидеть Оптимистическую?

Девушка посещала пещеру в составе группы из 15 человек, поэтому все расходы делили поровну. Трансфер из Каменца-Подольского обошелся в 5 тысяч гривен, то есть 333 гривны с человека. За экскурсию Алина заплатила 500 гривен. Подчеркнем, что цена тура по пещере зависит от количества людей.

Аренда снаряжения в пещеру стоила 420 гривен.

Туристка показала, как происходит экскурсия по пещере Оптимистическая: видео

Что известно о пещере Оптимистическая?

Оптимистическая пещера является самой длинной пещерой Европы и самой длинной гипсовой пещерой мира. Она расположена возле села Королевка Тернопольской области. Образовалось это чудо природы более 14 миллионов лет назад, а открыли ее в 1965 году. В пещере есть километровые лабиринты, подземные озера, минеральные образования и тому подобное. Здесь царит свой, уникальный микроклимат, с высокой влажностью и температурой воздуха +9...+10 градусов в течение всего года.

Как указано на сайте Оптимистической пещеры, некоторые экскурсии проводят к озеру Балатон, в котором раньше самые смелые туристы могли даже искупаться. Сейчас уровень воды значительно опустился. Неподалеку от озера есть подземный лагерь, куда приводят посетителей. Всего в пещеру есть разные экскурсии и самая длинная из них длится до 11 часов.