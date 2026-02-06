"Превзошла даже Qatar Airways": туристка назвала лучшую авиакомпанию
- Туристка Эми Джонс считает, что Virgin Atlantic – лучшая авиакомпания, с которой она летала, благодаря вежливости стюардесс, атмосфере на борту и сервису.
- Во время полета из Лондона в Лас-Вегас она отметила удобства, такие как затемненное окно, подсветка салона и вкусную еду.
Путешественница Эми Джонс путешествует уже много лет и совершила десятки перелетов, побывав в самых разных уголках мира. Но самым ярким воспоминанием для нее оказалась не поездка по экзотическому маршруту, а полет одной авиакомпании.
Каждый перевозчик имеет свой стиль и узнаваемые черты, пишет Express. К примеру, Jet2 ассоциируется с песней Джесс Глинн, British Airways – с британской символикой и нестандартными инструктажами по безопасности с участием знаменитостей, а вот Emirates – безупречной униформой и премиальным сервисом. Впрочем, по словам туристки, одна авиакомпания смогла превзойти всех остальных.
Читайте также Бесплатная и самая красивая панорама Праги на 360 градусов: где расположена
Какая авиакомпания оставила незабываемые впечатления?
"Мне посчастливилось летать с широким списком авиакомпаний от бюджетных до дальнемагистральных, и за 30 лет я собрала целый каталог рейсов. Среди самых известных авиакомпаний, которыми я летала", – добавила девушка.
В ее списке есть известные компании Ryanair, EasyJet, Air France, British Airways, Emirates, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines и AirAsia.
Во время 10-часового перелета из лондонского аэропорта Хитроу в Лас-Вегас я быстро убедилась, что Virgin Atlantic – лучшая авиакомпания, которой я когда-либо летала, и у меня есть несколько причин для такого смелого заявления,
– отметила Эми Джонс.
По ее словам, незабываемые впечатления уже начались с первой минуты на борту. Стюардессы искренне улыбались и были открытыми и вежливыми – без ощущения натянутой вежливости, которую можно часто заметить в других авиакомпаниях. На протяжении всего полета бортпроводники оставались внимательными и получали удовольствие от своей работы.
Улыбающаяся стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic
Отдельную атмосферу создавал салон самолета с мягкой фиолетово-красной подсветкой, которая настраивала на спокойствие и отдых. Что интересно, во время посадки в салоне звучали поп-хиты – негромко и ненавязчиво. Музыка не раздражала, а помогала заглушить суету с ручной кладью и создавала приятное настроение.
Путешественница добавила, что вместо обычной шторки в окне – была кнопка. Нужно было только нажать и стекло постепенно затемнялось. Важной деталью также является еда на борту. Эми Джонс попробовала мини-пиццу с сыром, вкусное мороженое, а перед посадкой бортпроводник раздавал из корзины конфеты в виде сердечек.
Для Эми Джонс путешествие оказалось незабываемым / Коллаж 24 Канала
Туристка добавила, что Virgin Atlantic – это именно та авиакомпания, к которой хочется возвращаться из-за атмосферы, сервис и впечатления, которые остаются надолго после приземления.
Какие страны можно посетить в марте?
В марте стоит посетить Неаполь в Италии, Стамбул в Турции и Лиссабон в Португалии, поскольку они предлагают уникальные впечатления и приятный климат без большого количества туристов, пишет Lonely Planet. Неаполь привлекает историческими памятниками и пейзажами, Стамбул – гастрономическими впечатлениями, а Лиссабон – комфортом для семейного отдыха и интересными маршрутами.
Какие еще интересные новости стоит прочитать?
Инсбрук и Тироль предлагают прекрасные возможности для активного отдыха в любое время года, от зимних лыжных спусков до летнего хайкинга.
Занзибар привлекает туристов своими белоснежными пляжами своими белоснежными пляжами, бирюзовым океаном и богатым культурным наследием.
Частые вопросы
Какая авиакомпания оставила на туристку незабываемые впечатления?
Туристка Эми Джонс считает, что Virgin Atlantic - лучшая авиакомпания, которой она когда-либо летала. Ее поразил сервис, улыбчивые стюардессы и общая атмосфера на борту.
Что именно понравилось Эми Джонс в перелете с Virgin Atlantic?
Эми Джонс понравилась атмосфера на борту самолета Virgin Atlantic - стюардессы были искренними и внимательными, а салон имел приятную фиолетово-красную подсветку. Также ей понравилась еда, музыка и удобства, такие как затемняющее стекло в окне.
Какие страны рекомендуют посетить в марте?
В марте рекомендуют посетить Неаполь в Италии, Стамбул в Турции и Лиссабон в Португалии. Эти города предлагают уникальные впечатления и приятный климат без большого количества туристов.