"Превзошла даже Qatar Airways": туристка назвала лучшую авиакомпанию

Путешественница Эми Джонс путешествует уже много лет и совершила десятки перелетов, побывав в самых разных уголках мира. Но самым ярким воспоминанием для нее оказалась не поездка по экзотическому маршруту, а полет одной авиакомпании.

Каждый перевозчик имеет свой стиль и узнаваемые черты, пишет Express. К примеру, Jet2 ассоциируется с песней Джесс Глинн, British Airways – с британской символикой и нестандартными инструктажами по безопасности с участием знаменитостей, а вот Emirates – безупречной униформой и премиальным сервисом. Впрочем, по словам туристки, одна авиакомпания смогла превзойти всех остальных.

Какая авиакомпания оставила незабываемые впечатления?

"Мне посчастливилось летать с широким списком авиакомпаний от бюджетных до дальнемагистральных, и за 30 лет я собрала целый каталог рейсов. Среди самых известных авиакомпаний, которыми я летала", – добавила девушка.

В ее списке есть известные компании Ryanair, EasyJet, Air France, British Airways, Emirates, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines и AirAsia.

Во время 10-часового перелета из лондонского аэропорта Хитроу в Лас-Вегас я быстро убедилась, что Virgin Atlantic – лучшая авиакомпания, которой я когда-либо летала, и у меня есть несколько причин для такого смелого заявления,

– отметила Эми Джонс.

По ее словам, незабываемые впечатления уже начались с первой минуты на борту. Стюардессы искренне улыбались и были открытыми и вежливыми – без ощущения натянутой вежливости, которую можно часто заметить в других авиакомпаниях. На протяжении всего полета бортпроводники оставались внимательными и получали удовольствие от своей работы.

Улыбающаяся стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic

Отдельную атмосферу создавал салон самолета с мягкой фиолетово-красной подсветкой, которая настраивала на спокойствие и отдых. Что интересно, во время посадки в салоне звучали поп-хиты – негромко и ненавязчиво. Музыка не раздражала, а помогала заглушить суету с ручной кладью и создавала приятное настроение.

Путешественница добавила, что вместо обычной шторки в окне – была кнопка. Нужно было только нажать и стекло постепенно затемнялось. Важной деталью также является еда на борту. Эми Джонс попробовала мини-пиццу с сыром, вкусное мороженое, а перед посадкой бортпроводник раздавал из корзины конфеты в виде сердечек.



Для Эми Джонс путешествие оказалось незабываемым / Коллаж 24 Канала

Туристка добавила, что Virgin Atlantic – это именно та авиакомпания, к которой хочется возвращаться из-за атмосферы, сервис и впечатления, которые остаются надолго после приземления.

